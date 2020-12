Contundente victoria de Racing contra Godoy Cruz en el Cilindro de Avellaneda

Racing Club goleó ayer por la tarde por 6-1 a Godoy Cruz de Mendoza, en un encuentro disputado en el Cilindro de Avellaneda y válido por la tercera jornada de la Zona Complementación B de la Copa Diego Maradona.

Los tantos de la 'Academia', que venía de quedar eliminada en la Copa Libertadores ante Boca Juniors fueron marcados en el segundo tiempo por Matías Rojas, en dos oportunidades, Lorenzo Melgarejo con un triplete, y el restante convertido por Héctor Fértoli.

El equipo cuyano, que no ganó en lo que va del torneo y acumula 7 derrotas en 9 presentaciones, había sacado ventaja por intermedio de Nahuel Ulariaga, a los 5 del primer período.

A raíz de la victoria, Racing quedó en la tercera posición con 4 unidades, a dos de los líderes Vélez Sarsfield y Newell's Old Boys, ambos con 6 puntos y con un partido menos.

El equipo de Sebastian Beccacece salió dispuesto a revertir la discreta imagen que dejó el pasado miércoles en la Bombonera, intentando acorralar al conjunto mendocino.

Sin embargo, el local no logró hacerse fuerte desde el comienzo del partido y fue superado por el "Tomba" que consiguió abrir el marcador con un tanto del debutante Ulariaga.

El gol en contra impidió al elenco racinguista hacerse dueño de la pelota y le cedió el dominio a Godoy Cruz que pudo haber aumentado el marcador de no haber sido por la buena actuación del arquero Gabriel Arias, el mejor futbolista del equipo en los últimos encuentros.

En el segundo tiempo, Arias volvió a hacerse presente con sus atajadas en tres ocasiones y así le impidió a los mendocinos aumentar la diferencia.

Las intervenciones del guardavallas local fueron claves para lo que vino después, ya que Racing, de a poco, logró adelantarse en el campo rival, ganó la mitad de cancha y generó situaciones a su favor que fueron capitalizadas en goles. Además de la buena labor de Rojas, también se destacaron Melgarejo, con tres goles en su cuenta personal, y el chileno Eugenio Mena con sus desbordes por el sector izquierdo.

Lo mostrado por el conjunto de Avellaneda durante gran parte de la segunda mitad justificó la goleada en el Cilindro.

En la cuarta jornada, Racing visitará a Central Córdoba de Santiago del Estero el próximo domingo desde las 21:30 en el estadio Alfredo Terrera.

Godoy Cruz, por su lado, se medirá este miércoles con Justo José de Urquiza, en cancha de Arsenal, por los 32vos. de final de la Copa Argentina.