Diego Fidemi: "Un arquero se puede caer, pero siempre tiene que volver a levantarse"

Diego Roberto Fidemi es un arquero con mucha trayectoria, ya que ha pasado por varios equipos de Junín y de la zona. Con 45 años, es uno de los futbolistas más experimentados de los que juegan en la Liga Deportiva del Oeste.

Hijo de Roberto Fidemi y de María Elena Gualco (tienen otra hija, María Laura), Diego está en pareja con Graciela Ortellado y es padre de Agustín, Celeste, Bruno, Valentín, Joaquín y Juana. Al ser entrevistado por Democracia, el cuidapalos expresó:

“Me crié en El Picaflor, pegado al barrio La Loba. Allí jugábamos todo el día a la pelota y andábamos también mucho en bicicleta. Más no había, pero con una pelota éramos felices, desde la mañana hasta la noche. Los partidos de barrio contra barrio fueron inolvidables.

Empecé a jugar al fútbol en la escuela Primaria, donde teníamos de profesor a Juan Carlos Pastorino. Él veía quién andaba bien y nos llevaba a jugar a River. También practicábamos voleibol y handball. Así fue que caí en La Loba. El tema del arco siempre me gustó y, además, fui de los primeros chicos que pegó el estirón”.

Ampliando conceptos, Fidemi expresó:

“Jugué en divisiones inferiores siempre, en River, pasando por las categorías novena, octava, séptima y sexta, hasta llegar a Primera división. En River estuve en cuatro etapas diferentes y en total pasé por nueve clubes. En La Loba debuté en 1993, luego volví en 2008, en 2012 y la última etapa fue 2019.

Jugué además en Mariano Moreno (en 1994 y 2009), en Sarmiento (1995), Origone de Agustín Roca (2010 y 2013), Belgrano de Morse (2016 y 2017), Independiente (2010 a 2011 y en el 2018), Jorge Newbery (en el Nocturno 2008-2009), en Agustina FC, un par de partidos en 2019 antes de ir a River y en Villa Francia de Coronel Granada en el campeonato del 2010. Tengo muchísimos recuerdos de mis compañeros, de todos esos equipos y en todos lados, las mejores amistades las hice con el fútbol. Hasta el día de hoy, me cruzo con muchos de ellos y nos saludamos como si fuese ayer que compartimos equipo. Nombrar a alguno sería injusto pero hay varios con los cuales me veo y nos escribimos. Técnicos que recuerdo también son varios, por ejemplo, Adalberto Bonopera. Miguel Ángel Morán, Hugo López, ´Taqueta´ Barrionuevo, Marcelo Forzano, entre otros”.

Luego expresó: “Títulos en inferiores logramos muy pocos, porque en River siempre la luchábamos desde atrás. Tuvimos un excelente equipo en séptima, con la delantera más goleadora y la valla menos vencida, pero terminamos terceros, detrás de Rivadavia y de Sarmiento”.

Diego amplió diciendo: “Logré un campeonato de sexta con River y otro con Sarmiento y mis mejores actuaciones en inferiores fueron en un partido que terminó 1 a 1 entre Sarmiento y River, en el estadio de cemento. Ese estadio te motivaba y siempre con Sarmiento salían lindos partidos, abiertos. Ese día me pateaba de todos lados y las sacaba. La cancha estaba ideal, ya que tenía buen pasto y yo no estaba acostumbrado a eso (risas). Recuerdo también, como linda anécdota, que en un encuentro contra Ambos Mundos, yo tenía 38 de fiebre. Era sábado y se trataba de un partido muy importante. La noche anterior, sin que mi vieja sepa, me armé el bolso, pasé la noche mal y con fiebre. Al otro día le dije a mamá que estaba mejor y me fui a jugar. Ganamos 2 a 1 y me fue bien, me sentía en el aire, volaba de fiebre. Cuando volví a casa tenía como 40 de fiebre y casi me internan, pero estaba feliz por haber jugado. Tenía 15 años”.

Debut en Primera

En cuanto a su debut en Primera división, el arquero dijo: “Tenía 15 años, cuando pasé de séptima a sexta y esta división entrenaba con la Primera. Fui al banco de suplentes, con compañeros muchos más grandes, de entre 28 a 35 años, yo era casi un nene.

Jugué varios amistosos pero oficialmente debuté a los 17, contra Sarmiento en cancha de River, en un partido que terminó 2 a 2. Fui tapa del diario, aún lo tengo encarpetado, y me dieron como una de las figuras del cotejo. Siempre digo que mis mejores actuaciones en la Liga han sido casi siempre contra Sarmiento. En esa época, los profesionales que no jugaban en la Primera del Verde bajaban a la amateur, porque tenían doble afiliación. Entonces, como eran buenos equipos, llegaban mucho a nuestro arco. Tengo un 0 a 0 que me atajé todo, hasta una con la cara. Después recuerdo el día que debuté en Villa Francia (distrito de General Pinto), me fue muy bien. Le ganamos 2 a 0 a Argentino de Lincoln, ese era mi primer partido, me aplaudieron mucho. Otro muy bueno tuve atajando para Origone, en el Argentino ´C´. Saqué una pelota de gol en el minuto 94 y en Belgrano de Morse tuve buena tarea en una noche contra Viamonte, también en un partido Independiente –Origone, en el que me dieron el premio al jugador de la fecha, reconocimiento que tengo en mi casa”.

Sobre los logros deportivos, el entrevistado dijo: "Gané títulos en Primera división con Sarmiento, en 1995, y River de Junín 2019 (inicios de su trayectoria y hace poco, respectivamente). También hicimos muy buenas campañas con los equipos de River, en 2008, con Diego ´Pipo´ Martino como técnico. Llegamos a semifinales y quedamos afuera solo por un gol; también con Origone en el torneo Argentino ´C´ 2010, ya que pasamos varias fases y nos eliminó el poderoso equipo de Camioneros; con Jorge Newbery en el 2009, siendo subcampeones del Nocturno y con Belgrano de Morse en 2019, cayendo en semifinales contra Alsina de Los Toldos, en el campeonato de la Liga Toldense".

La pandemia

Sobre la vigente pandemia que generó el coronavirus, Fidemi reconoció: "Nos afectó como a todos. Al principio parecía algo a corto plazo y seguimos entrenando en forma individual, pero con el correr de los días y meses, nos costó mucho más. Lo positivo fue disfrutar más de la familia y pasar más tiempo junto a ellos. Creo que a la mayoría le ocurrió eso. Ahora, todos hemos vuelto a entrenar y tratamos de ponernos a tono para el Nocturno que se iniciará en enero".

En cuanto a qué le diría a un niño o adolescente que quiere ser arquero, Diego consideró: "Le diría que si elige ese puesto por algo es. Seguro que porque tiene carácter, coraje, personalidad y espíritu de liderazgo. Es un puesto con sinsabores, pero con momentos muy lindos. Hay que aprender a entrenar distinto a los demás jugadores y a estar los 90 minutos prácticamente solo. Saber que es normal que te hagan un gol y tener la cabeza tranquila, sobre todo para pensar que un arquero se puede caer pero siempre tiene que volver a levantarse", sentenció con firmeza.

Entrenador de arqueros

Actualmente, Fidemi trabaja como entrenador de arqueros en River Plate y dijo sobre esta posibilidad: "Surgió hace varios años. En 2015 ni jugué casi y con Diego Martino agarramos la conducción del plantel de Independiente de Junín. Ahí arranqué con los primeros entrenamientos, lo teníamos al ´pibe´ Mauro Bianco, al que solo conocía como rival, luego vino lo de Belgrano de Morse y volví a jugar y dejé de entrenar arqueros. Ahora, en River, lo hacía Hugo Tolosa pero por motivos personales no pudo seguir y me lo ofrecieron a mí y enseguida acepté, porque es que es algo que siempre me gustó".

Prosiguió: "Todavía no hice mi partido despedida (risas), aún no lo sé. Yo estoy por si me necesitan, cuando son pocos arqueros entrenando me prendo y entreno con ellos, para no perder estado. Las ganas siempre están y hoy, con 45 años, la verdad es que me siento muy bien".

Sobre la muerte de Diego Maradona

En cuando al fallecimiento de Diego Maradona, manifestó: "¿Sobre la muerte del más grande que se puede decir? Un dolor inmenso, lloré y me angustié mucho, por lo que fue y será y por cómo pasó, todo muy triste. Por mi edad tengo presente su trayectoria y me hace recordar a mi infancia. Me crie viendo a Maradona, en el ´81 en Boca, luego en Barcelona, Napoli y los mundiales. Vi todo, lo poco que llegaba acá lo veía y lo disfrutaba. En mi casa hay cuadros de él y hasta tengo la réplica de la copa del mundo. Todavía no se puede creer. Ya es un mito por lo que fue como jugador y por sus gestos y acciones como persona con quienes lo querían".

Con respecto a Boca Juniors, el "1" rememoró: "En medio de los clubes en los que jugué- y lo cuento poco porque me da un poco de verguenza-, en el año 1994, con casi 18, me fui a probar a Boca, por intermedio de Germán Giagante, quien ya estaba allá. Estuve un par de meses practicando; en divisiones inferiores estaba Oscar ´Cachín´ Blanco y el entrenador de arqueros era Rubén Sánchez (gran arquero xeneize en los ´70). Conocí a Silvio Marzolini, fue una experiencia única, entrenábamos en la cancha de Huracán de San Justo y en la Candela, donde también lo hacían jugadores que no eran tenidos en cuenta en la Primera de Boca, como (Alfredo) Graciani, (Walter) Perazzo y (Carlos) Tapia. Me volví porque ya era grande de edad y recalé en Mariano Moreno, pero fue una experiencia maravillosa, es sentirse lo más cerca de ser un jugador profesional, por ejemplo, entrenar en doble turno, comer y descansar y solo pensar en el fútbol".

Arqueros y colegas

A la hora de referirse a otros arqueros de Junín y la zona, Diego Fidemi se refirió así sobre sus "colegas":

"Una mención especial para un gran amigo del arco, Oscar De Giulio, con quien debutamos casi juntos y siempre fuimos rivales hasta 2009, cuando fuimos compañeros. Un gran tipo y gran amigo que no se quiere retirar (risas). También quiero nombrar a Mauro Bianco, Hugo Tolosa, Juan Pardo, Juan I. Dematei, Diego Ponce, José María ´Tati´ Girard, Jorge Buvier, César Mango, Rodrigo Burela, Patricio Bilos, Facundo Daffonchio, Luciano Benítez, Daniel Pesaresi, Lorenzo Cielo, Diego Marchesse, Ramón Daddiego, Víctor Marinello, Norberto Comisso, ´Nacho´ Diotti, Tomás Giordano. Todos grandes arqueros,excelentes compañeros y muy buenas personas", comentó.

Como corolario, el cuidapalos local agradeció: "A todos los clubes que me dejaron poder defender su arco, a mi familia, a mis viejos que como pudieron me dieron todo, a mi señora, a mi hermana y al fútbol, que es el deporte mundial más lindo que existe. En él juegan todos, el rico, el pobre y el que no tiene siquiera un amigo. Ahí es donde todo se unifica, alrededor de la pelota".

"Fui y soy feliz jugando, atajando y vistiéndome como jugador hasta el día que pueda, soy feliz de haber entrado a una cancha con mi familia y mis hijos y feliz de poder haber sido campeón con el club de mi vida, River Plate de Junín", completó la extensa entrevista con Democracia uno de los arqueros vigentes y con gran trayectoria, Diego Roberto Fidemi.