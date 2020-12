Las chicas del C.A.S. reciben hoy en la Ciudad Deportiva a Estudiantes

Tras la derrota del pasado fin de semana por 1 0 en la visita a Ferro Carril Oeste, “Las guerreras” de Sarmiento de Junín van a recibir esta tarde desde las 17.10, en la cancha 1 de la Ciudad Deportiva, a Estudiantes de Buenos Aires, cerrando su participación en la zona “B” del campeonato de Primera “B” que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Las dirigidas por Sergio Barbagelata, quienes quedarán libres en la última fecha, buscarán sumar tres puntos vitales en su esperanza por lograr el ascenso y, de hacerlo, esperar con confianza los resultados de la jornada de cierre para ver si cumplen ese ansiado objetivo deportivo.

Si bien las chicas de Junín permanecen como líderes del grupo con 6 puntos, lo hacen con un partido más sobre sus rivales directos en la clasificación.

Luego se ubican Ferro Carril Oeste, con 4 unidades, Comunicaciones, con 3, Estudiantes de Buenos Aires, con 2 y Puerto Nuevo de Campana cierra con una unidad y ya sin chances de pelear por el ascenso.

Hoy, a la misma hora jugarán Comunicaciones vs. Ferro Carril Oeste en la cancha auxiliar de las “carteras”, mientras que por el grupo “A” lo harán Banfield vs. Argentinos, en la cancha auxiliar del “Taladro” y All Boys vs. Deportivo Español, en el estadio principal de las de Floresta.

Las convocadas

Inglese Lucía

Aliano Estefanía

Alonso Isabela

Nieves Sofía

Castro Lourdes

Tamburrini Antonella

Herrera Loana

Verdun Alma

Mansilla Lucía

Gamarra Florencia

Chiofalo Julieta

Jancich Victoria

Costa Marianela

Zara Belén

Silva Ayelén

Berenguel Sofía

Garialdi Melina

Dambrosio Sofía

Berenguel Valentina

Pérez Lourdes