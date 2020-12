Real Madrid comparte la punta con Atlético de Madrid

El brasileño Casemiro puso el 1-0 a los 12 minutos del segundo tiempo y luego lo liquidó el francés Karim Benzemá, a los 48´.

Con esta victoria, Real Madrid tiene 32 puntos, los mismos que Atlético, aunque un partido más jugado. Mientras tanto, Granada cuenta con 21 unidades

Por otra parte, empató 1 a 1 como visitante el Celta que dirige Eduardo “Chacho” Coudet, ante el Getafe.

Las posiciones hasta el momento son las siguientes:

Atlético Madrid y Real Madrid, 32 puntos; Villarreal y Real Sociedad, 26; Barcelona, 24; Sevilla, 23; Granada, 21; Celta, 20; Cádiz y Athletic Bilbao, 18; Getafe, 17; Betis, 16; Elche, Eibar, Levante y Valencia, 15; Alavés y Valladolid, 14; Huesca y Osasuna cierran con 12 unidades.

Doblete de Gómez Taleb en el fútbol de ascenso de italia

El delantero argentino Juan Ignacio Gómez Taleb marcó ayer por duplicado en la victoria 2-1 de Gubbio sobre Mántova, en partido correspondiente a la 17ma. fecha, grupo “B”, de la Serie “C” (tercera división) del fútbol de Italia.

El atacante santafesino, de 35 años y oriundo de la ciudad de Reconquista, convirtió a los 10 y 22 minutos de la primera etapa, según registró el sitio especializado Flashscore.

De esta manera, Gómez Taleb, que realizó divisiones inferiores en Boca Juniors y Arsenal, llegó a las tres conquistas en el certamen.

En tanto, Sambenedettese, con los concursos como titulares de Maximiliano López (ex River), Rubén Botta (ex Tigre) e Ignacio Liporace (ex Atlético de Rafaela), más los ingresos de Facundo Lescano y Santiago Chacón (ex Huracán), le ganó por 1-0 a Virtus Verona, que tuvo en sus filas al defensor mendocino Santiago Visentín (ex Deportivo Maipú).

Por su lado, por la zona “A”, Novara, con la participación del mediocampista Nicolás Schiavi (ex Atlético de Rafaela), cayó por 2-0 ante Pistoiese.