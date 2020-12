Autorizan desde el municipio la realización del campeonato Nocturno de fútbol 2021

El municipio de Junín habilitó la realización del tradicional torneo Nocturno de fútbol que organiza anualmente la Liga Deportiva del Oeste. El anuncio se realizó en el marco de una reunión encabezada por el intendente, Pablo Petrecca, junto con autoridades de las secretarías de Gobierno y Seguridad, con la asistencia de los dirigentes de los distintos clubes deportivos que forman parte de la Liga Deportiva del Oeste.

El torneo comenzará el 15 de enero y tendrá un límite de hasta 100 personas al aire libre para los interesados en presenciarlo.

Al respecto, la Dra. Agustina de Miguel, secretaria de Gobierno, manifestó: “A más de 10 meses del inicio de la pandemia, seguimos trabajando junto a la comunidad, en este caso con los clubes de fútbol. Todos los dirigentes y responsables estuvieron presentes y venían hace más de 15 días solicitándonos la posibilidad de llevar adelante este torneo, el inicio de la competencia y la vuelta al fútbol”.

“Más allá de los permisos nacionales y provinciales que aún no llegan, del mismo modo que lo hicimos con un montón de actividades culturales, sociales y económicas, hemos autorizado la realización de este torneo”, dijo la funcionaria y añadió: “Creemos fuertemente en los clubes de la ciudad, en sus dirigentes, en todas las personas que los llevan adelante. Ellos empezaron a entrenar hace un mes y medio y lo hicieron de la mejor manera, con mucha responsabilidad”.

Seguidamente, De Miguel afirmó que “ellos siempre estuvieron respaldándonos en este año difícil que nos tocó transitar, comprendieron que tuviéramos que decir que no a muchos de sus pedidos y hoy afortunadamente les podemos dar el visto bueno. El intendente Petrecca se ha jugado una vez más por el interés de los juninenses, en este caso de los clubes y todos aquellos que participan de los torneos”.

“Va a haber un límite de hasta 100 personas al aire libre para todos los que estén interesados en presenciar el torneo y estamos muy conformes de poder dar respuesta a los vecinos y por esta autonomía de poder decirlo”.

En tanto, Claudio Yópolo señaló: “Hemos tenido un año muy complicado y los clubes han hecho un trabajo bárbaro en todo este tiempo. Se han reinventado para poder subsistir con esto, siempre con el acompañamiento del Gobierno de Junín a cargo del intendente Pablo Petrecca, Agustina y todo su equipo”.

“Hace un tiempo que venimos hablando de este tema para darles la posibilidad tanto a chicos como chicas de poder jugar. Tenemos alrededor de 4000 chicos y chicas que hace un año que no juegan y no están dentro de una cancha, por lo que se trabajó fuertemente y por suerte podemos dar esta buena noticia”, agregó.

Asimismo, Yópolo indicó que “los clubes cumplen un rol social fundamental, los dirigentes han demostrado una responsabilidad tremenda y ahora van a poder disfrutar de un nuevo Torneo Nocturno, que es el más importante de la Liga”.

Uno de los dirigentes presentes en la reunión fue Ariel Allende, presidente del Club River Plate de Junín, quien comentó: “Queremos agradecer al intendente Petrecca, a Agustina y Claudio por la gestión que han hecho para que esto sea posible. Tomamos el compromiso de habilitar la realización del torneo con todos los protocolos; todos los chicos lo están esperando y normalmente convoca a mucha gente. Estaremos a la altura de las circunstancias, cuidándonos y cumpliendo con todas las medidas necesarias”.

“Quiero agradecer también a todos los presidentes de los clubes porque hay una muy buena comunión y todos nos pusimos de acuerdo en una reunión para cumplir a rajatabla el protocolo, para que la situación no se desmadre y actuar rápidamente ante una situación de contagio”, dijo.

Diego Yacullo: “Una noticia muy grata”

Otro de los partícipes fue Diego Yacullo, presidente del Club Villa Belgrano, quien señaló tras el cónclave: “Me pareció una reunión muy buena y una noticia muy grata poder comenzar de nuevo con este torneo tradicional, con el apoyo del municipio tanto en lo económico como con la decisión de apoyarnos con la presencia limitada de público. Hace un mes y medio comenzamos a entrenar con todos los protocolos, así que esperamos poder hacer un buen torneo a partir del 15 de enero y que esto vaya mejorando”.

Ampliando, comentó: “En algunos casos, hay chicos que hace más de un año que no tienen competencia y es muy bueno que puedan volver a estar dentro de la cancha. Esto fue gracias a la coordinación permanente entre el municipio, la Secretaría de Gobierno, la Liga Deportiva del Oeste y los clubes”, concluyó.