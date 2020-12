Iván Delfino: “Lo dimos todo y no tengo nada que reprocharme”

Iván Delfino tuvo su último partido en el banco de Sarmiento el pasado sábado, en la victoria del Verde por 1-0 ante San Martín de Tucumán en el estadio Eva Perón, en el marco del segundo triunfo del equipo del torneo (el primero en Junín). Tres años de tener a su familia distante y un cansancio propio del paso del tiempo llevaron a que el entrenador nacido en Santa Fe decidiera apartarse de la práctica y guardar el buzo de DT.

Sin embargo, el llamado dirigencial de Patronato llevó a que se replantee su futuro y postergar el retiro para más adelante: sucede que Paraná está a menos de 30 kilómetros de su ciudad natal.

De esta manera, Delfino deja a Sarmiento en el segundo puesto, con 7 puntos, detrás de Atlético Rafaela (líder con 10) con el sueño vigente de volver a Primera. Por su parte, él vuelve al equipo en el que supo escribir la historia grande en 2015, cuando lo llevó a la máxima categoría del fútbol nacional, la misma que ahora buscará mantener para los próximos años.

Me quedo con todo el sacrificio y la oportunidad de trabajo que nos dieron. Más allá de las etiquetas como entrenador, valoro la calidad humana y nos hemos perfeccionado como personas. Iván Delfino ex-DT de Sarmiento

En diálogo con Democracia, Delfino realizó un balance de su trayectoria en Sarmiento, destacó el lugar ocupado por el Verde en esta y analizó su forma de juego.

- ¿Qué análisis hacés del triunfo frente a San Martín de Tucumán?

-Creo que fuimos superiores en todo momento: les cortamos todos los caminos y me dio la sensación de que el resultado tuvo que haber terminado más abultado en el primer tiempo. Orgulloso de cómo jugaron los futbolistas, con una gran personalidad y un gran respeto hacia nosotros.

-¿Les dijiste algo diferente en la previa?

-No, siempre lo mismo. Hablé con los más grandes y nada más. El deseo de ganar era el mismo de siempre.

-¿Qué balance hacés de tu paso por el Verde?

-Me quedo con todo el sacrificio y la oportunidad de trabajo que nos dieron. Más allá de las etiquetas de entrenador, valoro la calidad humana y nos hemos perfeccionado como personas. Vale destacar el acompañamiento que nos dieron desde que llegamos, el lugar ocupado por Mariano Sardi y las personas de la dirigencia que estuvieron.

-¿Sarmiento ocupa un lugar especial?

-Claro que sí, fueron muy intensos. Eso te marca.

-¿Cómo definís tu paso?

-Reconfortante, tanto profesional como humano.

Había pensado en dejar de entrenar cuando terminara el torneo para volverme a mi casa y justo salió la posibilidad en Patronato, cerca de donde soy, y no lo dudé. Iván Delfino ex-DT de Sarmiento

-¿Te quedó alguna cuenta pendiente?

-Los objetivos del ascenso no los pudimos lograr, siempre peleamos para eso. Después, le dimos todo lo que podíamos dar y más. Desde lo profesional no tengo nada que reprocharme.

-¿Cuál te pareció la final que el Verde más mereció ganar?

-Sin dudas, la segunda. El equipo mereció ganar y tuvimos mala suerte.

-Sobre los refuerzos, ¿qué análisis hacés?

-Tuvimos la suerte de elegir buenos jugadores, potenciar sus virtudes y, sobre todo, poder elegir buenas personas. Es un grupo noble en el que camina cualquiera. Elegimos jugadores de perfil bajo y con personalidad. Siempre eso permite que las cosas puedan funcionar de la mejor forma.

-¿Cómo fue variando tu estructura de juego?

-Ha ido variando, el año pasado era 4-1-4-1, con (Pablo) Magnín como punta. El otro día (por el partido ante San Martín) cambié tres veces de esquema: eso depende de las capacidades de los jugadores. Varía del sistema defensivo y lo que uno quiera hacer en ataque, aunque ninguno te garantiza ser más defensivo u ofensivo que el otro.

-¿Entonces depende de la fase en que se sitúa el equipo?

-Depende de los momentos del partido: en un mismo encuentro hay varios mini-partidos. El tema de la adaptación es fundamental.

-Un defensor que hayas dirigido y que se asemeje al Delfino jugador, ¿cuál sería?

-(Wilfredo) Olivera: por el liderazgo y la personalidad.

-¿Qué comentario te merece la ciudad?

-Los mejores, con un respeto total en todos los lugares que me tocó estar o caminar. Está bien que muchas veces acompañaron los buenos resultados, pero no tengo más que palabras de agradecimiento.

-¿Cómo te definís como entrenador?

-Sigo aprendiendo cada día en esta vorágine, esta selva que es el fútbol, con errores y aciertos.

-¿Y en cuanto al estilo futbolístico?

-No me pongo motes, eso está para los ojos con que lo ve cada uno. También te podría decir para la gilada comúnmente.

-¿Cómo surge el llamado de Patronato?

-La semana pasada cuando el equipo se quedó sin entrenador. La otra vez me habían venido a buscar y les dije que no porque estaba acá con trabajo. Había pensado en dejar de entrenar cuando terminara el torneo para volverme a mi casa y justo salió esta posibilidad cerca de donde soy y no lo dudé.

-¿Qué fue lo que te convenció?

-Nada, solo la distancia con mi casa. Ni lo económico ni otra cosa. No hay vueltas en torno a esta respuesta.

-¿Los objetivos para este nuevo proyecto?

-Conocer rápido al plantel y poder acomodarlo. Es raro que te llamen si un equipo va bien. Solamente a Mario Sciacqua le pasó. Es muy difícil este trabajo porque siempre te llaman cuando está mal.

-¿Qué implica para vos este nuevo paso?

-Crecimiento, una nueva experiencia y trabajo. Volver a comenzar.

Delfino debutará como nuevo entrenador de Patronato el domingo, a las 17.10, cuando el equipo de Paraná visite al Defensa y Justicia de Hernán Crespo en Florencio Varela. Su nuevo equipo está último en la Zona Complementación A, sin unidades producto de dos derrotas y viene de perder por la mínima frente a Aldosivi en condición de local. Interesante desafío para el DT de Santa Fe, que tendrá un panorama completamente distinto al vivenciado en Junín hasta el fin de semana pasado.