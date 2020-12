“Sarmiento es un club que tiene jerarquía”, afirmó el nuevo entrenador Mario Sciacqua

Tras acordar condiciones, Mario Sciacqua asumió como técnico de Sarmiento, en reemplazo de Iván Delfino, quien dejó el club para irse a conducir a Patronato de Paraná en Primera.

El entrenador santafesino, de 50 años, firmó un contrato por una temporada y fue presentado ayer por el presidente del Verde, Fernando Chiófalo, en una conferencia de prensa tras el entrenamiento.

Les dije a los jugadores que hubo algunas acciones del partido que mostraron un grupo de futbolistas convencidos a conseguir un objetivo. Mario Sciacqua

El cuerpo técnico está conformado por el ayudante de campo Facundo Besada y el preparador físico Gastón Biaín. Además, continúa Gerardo Alfaro.

Tras ser presentado, Sciacqua le agradeció a Chiófalo. “Tengo que ser sincero: fue

inesperado, ya que había estado analizando algunas opciones, pero no las tenía contempladas. Cuando llegó esta posibilidad, me entusiasmó mucho, ya que Sarmiento es un club que tiene jerarquía”, afirmó.

“Hicimos hincapié en el partido de San Martín de Tucumán. Hoy (por ayer) les dije a los jugadores que hubo algunas acciones del partido que mostraron un grupo de futbolistas convencidos a conseguir un objetivo”, reconoció.

“Ya terminado el partido, hablé con Fernando y le dije que aceptaba el cargo para conseguir los objetivos. Desde ayer (domingo) estamos trabajando, hablando con jugadores y gente de la comisión directiva”, agregó.

“Después del entrenamiento de hoy, noté a los jugadores golpeados por la salida de Delfino, pero siempre con ese optimismo. Estoy muy ilusionado”, aseguró el nuevo entrenador de Sarmiento.

“Es la primera vez que me toca agarrar un equipo bien posicionado y que esté peleando. Conozco un poco a los jugadores y eso aumenta mis ilusiones. Hay que hablar con los jugadores, pero me parece que el equipo está muy bien”, apuntó.

“He analizado cómo viene jugando el equipo. Me parece que somos muy similares en el sistema de la presión del conjunto, jugadores que atacan por las bandas, y organizado. Mi impronta estará en algunas cuestiones, pero tampoco es el piloto automático”, expresó.

Por su parte, manifestó: “Iván Delfino está yendo a un club en el que yo trabajé hace tiempo. Intercambiamos opiniones y tuvimos una linda charla”, indicó.



Consultado sobre la continuidad de Alfaro, destacó: “Mantener gente que tiene identidad para mí es muy importante. Me parece bueno entender que va a sumar. Va a tener la misma jerarquía que Facundo”.

Para finalizar, destacó: “Me sorprendieron los primeros entrenamientos. Los equipos juegan como entrenan. Hay muchos jóvenes que necesitan el acompañamiento. No hay que sacarle el pie del acelerador a los entrenamientos”.

El debut oficial del flamante técnico se producirá el lunes 28 en el choque ante Deportivo Riestra, en el Bajo Flores, por la quinta fecha de la zona B de la competencia que busca el primer ascenso a la Primera División.

“No estoy de acuerdo con Delfino”

Por su parte, en la conferencia, Chiófalo reconoció: “No estoy de acuerdo con lo que hizo Patronato y lo que hizo Iván. Perdimos finales y siguió para bancar el proyecto y tenía contrato hasta fin de este año. Me sorprendió”.

“El viernes al mediodía me llamó Mariano diciéndome que Iván necesitaba tener una reunión en la tarde después del entrenamiento por la decisión que había tomado, por lo que no acepté, ya que tenía cerrado con Patronato y no había nada de qué hablar. Cuando nosotros nos enteramos, ya era una decisión tomada”, afirmó.

Ya habíamos visto cómo trabaja el técnico, teníamos referencia de Olimpo y lo habíamos seguido en tres clubes. Venía de dirigir equipos de Primera. No había mucho más por investigar, más allá de jugadores que tuvo y recomendaciones. Fernando Chiófalo

“Teníamos una buena relación y hace tres años que estábamos trabajando juntos. No estoy de acuerdo con lo que hizo, pero lo respeto”, subrayó.

Al momento de buscar nuevo entrenador, el presidente del Verde sostuvo que “hubo dos o tres opciones de técnicos que no estaban trabajando y nos pusimos de acuerdo rápidamente. Hablé con el representante de Sciacqua, tuvimos 10 minutos de charla y nos pusimos de acuerdo enseguida”.

“Por eso, cuando terminó el partido (con San Martín de Tucumán) ya estaba tomada la decisión y no había tiempo para meditar. Sarmiento se está jugando mucho y el equipo debía seguir entrenando”, apuntó.

“Ya habíamos visto cómo trabaja el técnico, teníamos referencia de Olimpo y lo habíamos seguido en tres clubes. Venía de dirigir equipos de Primera. No había mucho más por investigar, más allá de jugadores que tuvo y recomendaciones”, subrayó Chiófalo.

“Gerardo Alfaro no se iba con Iván. Los jugadores tienen buena referencia de él y Mario aceptó tenerlo dentro de su cuerpo técnico, más allá de que había rescindido con Delfino y no es empleado del club”, informó.

