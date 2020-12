Boca e Independiente disputarán el primer clásico de la Zona Campeonato A

Boca Juniors visitará hoy a Independiente en un partido de la segunda fecha de la Zona Campeonato A, que será el primer clásico desde que comenzó la Copa Diego Maradona, para los "Xeneizes", con la misión de mejorar la versión deslucida que ofrecieron en la Copa Libertadores ante Racing, y para los de Avellaneda una buena ocasión para dejar atrás el sabor amargo que significó la eliminación de la Copa Sudamericana.

El encuentro se jugará a partir de las 19.20 en el estadio Libertadores de América, de Independiente, será arbitrado por Mauro Vigliano y televisado por la señal Fox Sports.

En el caso de Boca, que comenzó su participación en la segunda fase del torneo doméstico con un insípido empate en "La Bombonera" ante Arsenal (1-1), asumirá el partido sin varios de sus mejores jugadores, debido a que el objetivo es pasar la eliminatoria de cuartos de final ante Racing; para eso deberá remontar el miércoles como local la derrota por 1-0 que sufrió durante la semana en el "Cilindro" de Avellaneda.

El entrenador de Boca, Miguel Ángel Russo, incluirá como titulares a Mauro Zárate y Ramón Ábila para que sumen minutos y adquieran mayor ritmo de juego luego de haber estado lesionados en los últimos meses, para poder considerarlos como opciones para el partido ante Racing, habida cuenta de que varios de los titulares bajaron notoriamente el rendimiento en los últimos partidos.

En tanto, tendrán otra oportunidad de mostrarse, como sucedió la semana pasada ante Arsenal, el peruano Carlos Zambrano, Diego "Pulpo" González y el cordobés Julio Buffarini, relegado de la formación titular un poco porque bajó su nivel y otro porque no renovará su contrato con el club y deberá buscarse nuevo destino a partir del 1 de enero, aunque también podría seguir hasta que finalice su vínculo el 30 de junio de 2021.

En Independiente, el panorama no es mucho mejor. La derrota ante Lanús (3-1) en Avellaneda del jueves último que supuso la eliminación en los cuartos de final de la Sudamericana desnudó varias falencias en el funcionamiento del equipo y el entrenador Lucas Pusineri es consciente de que el clásico ante Boca representa una buena ocasión para recuperarse al menos en el torneo local, en el que no puede permitirse otro resbalón tras haber perdido con Huracán (3-2) en la fecha pasada.

El DT de Independiente tiene planeado modificar la formación que perdió ante el "Granate" y es muy probable que el zaguero Sergio Barreto ingrese por Alan Franco o Alexander Barboza, mientras que el mediocampista Juan Pacchini lo haría por el tucumano Pablo Hernández y el lateral derecho Gonzalo Asís por Fabricio Bustos.

El "Rojo" contará en el ataque con su capitán, el cordobés Silvio Romero, mientras que el otro Romero, Lucas, no será de la partida una vez más debido a que continua con la rehabilitación para recuperarse de una distensión en el soleo de la pierna izquierda.

Independiente es consciente de que está ante una buena ocasión para revertir su imagen reciente, aunque no le será sencillo el Boca alternativo, que presentará jugadores de categoría como Zárate o Zambrano, más otros juveniles que desean ganarse la consideración del entrenador, como el rosarino Gastón Ávila y el santiagueño Exequiel Zeballos.

El historial entre ambos es de 220 partidos, con Boca al frente por una exigua diferencia de cuatro, ya que ganó 78 contra 74 de los de Avellaneda, y hubo 68 empates, incluido el último de febrero de este año en "La Bombonera" por la Superliga, que finalizó cero a cero.