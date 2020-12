Mario Sciaqua asumirá mañana como nuevo D.T. del C.A.S.

Opiniones encontradas en las redes sociales sobre la renuncia del director técnico sarmientista, el santafesino Iván Delfino, quien estuvo más de tres años como coach del C.A.S. y se va con buenos números, un 53,85 por ciento de los puntos cosechados.

Algunos internautas referían que el entrenador que ayer dejó Sarmiento no ganó nunca finales y otros referenciaron que fue "un fenómeno" como conductor del plantel "verde".

Entre los nombres que se barajaron en las últimas horas estuvo el del santafesino de Beravebú, Mario Sciaqua, un experimentado entrenador que ha trabajado mucho en categorías del ascenso, de último paso por Godoy Cruz de Mendoza.

Las tratativas avanzaron rápidamente con el citado coach, quien seguramente ya mañana, cuando el plantel vuelva a los entrenamientos, asumirá como cabeza del plantel sarmientista. Asimismo, trascendió que el ayudante de campo de Delfino, Gerardo Alfaro, seguiría trabajando con el conjunto, lo que sería muy importante para el nuevo técnico.

Sciacqua, de 50 años, dirigió a Colón de Santa Fe, Gimnasia de Jujuy, San Luis de Quillota (Chile), Olimpo de Bahía Blanca, Quilmes, Patronato de Paraná y finalmente a Godoy Cruz de Mendoza, y ahora llega a Sarmiento.

Otro nombre que circuló en los pasillos del estadio de Arias y Nechochea es el de Gustavo Coleoni, de buen paso por Central Córdoba de Santiago del Estero, equipo con el que ascendió a Primera División de A.F.A., pero la chance no se le dio esta vez al apodado "Sapito".

Fuerte viento

El viento del sur que llegó hasta con ráfagas de 40 kilómetros por hora complicó varias veces a los jugadores, especialmente a los arqueros, porque no podían confiarse de la precisión de la pelota.

Abrazos y besos

Favio Orsi, uno de los entrenadores de San Martín de Tucumán, se abrazó con el renunciante Iván Delfino, antes de comenzar el encuentro de ayer. Son dos entrenadores experimentados, viejos conocidos del ascenso.

En tanto, el jugador de San Martín, Emiliano Purita, se acercó al Nelson "Chino" Sosa, apenas comenzado el partido.

Fue antes del primer tiro libre en favor de Sarmiento y el juez saludó al jugador del albirrojo con un beso en la mejilla. Todos se preguntaron: ¿ Y el protocolo sanitario porla vigente pandemia?