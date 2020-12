“Estuve a punto de dirigir a Sarmiento en 2016”, confesó el entrenador Sergio Rondina

Sergio Rondina es una palabra autorizada en el mundo del fútbol. Supo vestir la casaca de una larga lista de equipos argentinos, con una experiencia en el extranjero (Ecuador), y en la actualidad se ubica del otro lado de la línea de cal con el buzo de DT.

Ha dirigido a lo largo de todas las categorías del fútbol argentino: desde la quinta división hasta la de mayor prestigio como lo es la Liga Profesional.

Sin embargo, antes de escribir la actual historia con Arsenal, el “Huevo” tuvo una reunión con los dirigentes de Sarmiento de la cual nunca antes había hecho referencia.

En diálogo con Democracia, Rondina confesó: “Estuve a punto de ir a dirigir a Sarmiento en 2016: antes de arreglar con Arsenal, tuve una reunión con los dirigentes del club y, finalmente, terminó arreglando (Jorge) Burruchaga”.

E indicó sobre el Verde: “Es un gran club que no para de crecer, con buenas instalaciones y la gente que ha pasado por Junín me ha hablado muy bien del club”.

También valoró aquella decisión de la dirigencia y expresó acerca de Burruchaga: “No le erraron porque levantó mucho al equipo y consiguió resultados”.

Aquella oportunidad de que Rondina dirigiese a Sarmiento fue tras su paso por Villa Dálmine, tras haber estado al frente de Platense, Atlanta, Flandria y Midland.

El ascenso ante Sarmiento

Sobre la final en la que Arsenal vence a Sarmiento, en el estadio de Banfield, aseguró: “Por momentos, tuvimos miedo de perder el partido: por la manera en que jugaba Sarmiento, la jerarquía de sus jugadores, la experiencia de Iván Delfino en el banco. La suerte cayó de nuestro lado porque cualquiera de los dos que hubiese ascendido iba a estar bien”.

“Sabíamos que Sarmiento era un equipo compacto, sólido en la defensiva y con jugadores de trayectoria. Sin embargo, nosotros llegábamos mejor desde lo anímico por cómo se dio la última fecha, ganando sobre la hora en cancha de Defensores. Sabíamos que desde la cabeza llegábamos mejor”, consideró.

Y continuó: “Soñamos con esa final. Nos armamos como pudimos, con poco presupuesto y peleando como podíamos. Ese ascenso, que formó parte de la refundación del club. Era el primer campeonato en la segunda categoría, sin Julio Grondona, y pudimos quedar en la historia del club”.

Vale recordar que cuando Arsenal y Sarmiento se enfrentaron por la décima fecha del campeonato de la Primera Nacional fue victoria para los dirigidos por Delfino por 2-0 con goles de Leonardo Villalba y Nicolás Orsini.

Su primera vez en el estadio Eva Perón

Pese a la final disputada en 2019, Rondina ha enfrentado en varias ocasiones a Sarmiento: como futbolista y DT. “La primera vez que fui fue en 1990 con Midland en la Primera C. Viajé como jugador y se registraron incidentes tanto dentro como fuera del estadio. Había viajado en el micro con la gente”, rememoró sobre su primera vez en el estadio Eva Perón.

En torno a aquellos incidentes dijo: “La hinchada de Midland que había viajado entró por uno de los costados de las plateas, ya que estaba cerrado el acceso a la tribuna visitante. De esa manera, ocurrieron los incidentes entre las hinchadas durante los 90 minutos. Yo estaba en la platea y fui un mero espectador”.

Sus objetivos personales

Por último, en diálogo con este medio, Rondina no se dejó enceguecer por la vorágine del día a día en el fútbol argentino, tras haber empatado con Boca Juniors en 1 en La Bombonera, y compartió sus deseos personales de cara al futuro. Al respecto, señaló: “El objetivo es dirigir en una copa internacional, sería algo muy lindo, después de haber dirigido en todas las categorías del fútbol argentino: desde la D a la A”.

En tal sentido, proyectó: “Otro objetivo, a la larga, sería dirigir a un equipo ´grande´. Veremos si el de arriba quiere y si los resultados siguen acompañando. Estoy contento y feliz en el lugar donde estoy, no es algo que me desespera”.

“Con el cuerpo técnico recordamos los años transcurridos en el ascenso y el presente que conseguimos. La importancia de cuidar el trabajo, el compromiso en el lugar donde estemos, el seguir creciendo y aprendiendo día a día”, reflexionó el entrenador de vasta trayectoria en Argentina y que sueña con más.

