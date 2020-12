River no pudo con Argentinos Juniors y Huracán, que venció a Independiente, es el único puntero

Cerrando la jornada dominical de la Copa Diego Maradona, por el Grupo "A" Campeonato, Huracán reaccionó y venció como local a Independiente, quedando como único líder del grupo.

Hubo un partido dentro de otro partido. Apenas pasados los 15 minutos, se fijaron las condiciones definitivas del juego. Independiente lo arrancó ganando 2-0 pero desde ese momento lo pasó a jugar con un jugador menos por la expulsión de Ortega.

No le sirvió al Rojo ese hándicap conseguido por los goles de Navarro en contra y Messiniti. De hecho, el equipo de Pusineri jamás tuvo malicia para saberse inferior, al menos numéricamente, de un Huracán lúcido desde el banco de suplentes.

Fue a los 31 minutos cuando Israel Damonte pateó el tablero. Mandó a la cancha al veterano Toranzo y al rápido Garro en lugar de Arregui y Bonifacio. El cambio le salió redondo. Aun lento físicamente, la velocidad mental del "Pato" terminó siendo la llave con la que el dueño de casa empezó a remontar el partido.

El ex Racing participó en la elaboración del gol en contra de Ayrton Costa (ayudado por Chávez). El descuento, en la última jugada del primer tiempo, terminó siendo un puñal para Independiente.

El Globo llegó al empate a los 23 minutos del complemento. Toranzo le dio una asistencia milimétrica a al pibe Hezze, recientemente citado a la Sub-20. Con una frialdad asombrosa, enganchó dentro del área y definió tranquilo ante la salida del arquero.

Pusineri, en la platea por haber salido tarde a jugar el ST, no lo podía creer y menos cuando sobre la media hora, Andrés Chávez remató con derecha desde el centro del área por bajo, junto al palo izquierdo de Sebastián Sosa, tras asistencia de Santiago Hezze,para poner el 3 a 2 definitivo.

Previamente, River Plate terminó llevándose tan solo un punto como local en cancha de Independiente ante Argentinos Juniors, tras la igualdad 1 a 1 registrada en el cotejo de la primera fecha de la Fase Campeón, Zona "A".

A los riverplatenses, con una formación bastante alternativa, les alcanzó la "nafta" solamente para los primeros 45 minutos, que se jugaron con mucha intensidad y pierna fuerte, sobre todo para frenar algunos vestigios de buen juego exhibidos por los dirigidos por Marcelo Gallardo.

Durante esa primera mitad, cuando River fue superior, pudo mantener a Argentinos muy cerca de su arquero, Lucas Chávez, una de las figuras de la cancha, hasta que Rafael Santos Borré fue derribado dentro del área y Julián Álvarez se encargó de poner desde los 12 pasos, a lo 27´, el 1 a 0 parcial y superar uno de los déficits del equipo de Núñez, los tiros penales.

El tanto de la igualdad definitiva llegaría por la derecha, tras una triangulación muy efectiva y un centró atrás preciso de Hauche que Coronel conectó a los 21 minutos anticipándose al arquero Enrique Bologna.

Y fue empate no más, más satisfactorio para los de Dabove que para los de Gallardo, que además se fueron preocupados por la lesión de Fernández pensando en el partido de entre semana frente a Nacional, en Montevideo, pensando en dar otro salto hacia semifinales de Libertadores, con la ventaja del 2-0 a favor de la ida.

Defensa y justicia ganó en Santa Fe

Defensa y Justicia derrotó a Unión de Santa Fe por 3 a 1 en la primera fecha de la Zona Complementación "A", triunfo en el que no dejó dudas a base de contundencia.

Gabriel Hachen, figura del partido; los uruguayos Washington Camacho y Miguel Merientiel marcaron para los de Florencio Varela, mientras que Franco Troyansky descontó para los locales.

Lanús triunfó con varios juveniles

Lanús derrotó como visitante 2 a 1 a Aldosivi en Mar del Plata, con un equipo integrado por muchos juveniles, por la primera fecha del grupo "A" de la zona Complementación.

Los goles de Lanús fueron convertidos por Matías Esquivel (19 minutos) y por Lucas Vera, de penal (25´ del complemento), mientras que Lautaro Rinaldi marcó el descuento sobre la hora.

Partidos para hoy

Hoy se completará la fecha inicial de la segunda etapa, con tres encuentros.

Rosario Central recibirá a las 17.10 en el "Gigante de Arroyito" a Patronato por la Zona Complementación "A", partido que arbitrará Ariel Penel y televisará la señal TNT Sports.

Por la zona "B", Central Córdoba de Santiago del Estero, con el debut de la dupla Alexis Ferrero-Sebastián Scolari, recibirá a Godoy Cruz de Mendoza, desde las 19.20 en el estadio "Alfredo Terrera", con arbitraje de Jorge Baliño y transmisión de Fox Sports Premium.

Finalmente, Atlético Tucumán recibierá a Banfield. El partido, que dirigirá Fernando Rapallini, comenzará a las 21.30, en el estadio Monumental "José Fierro", de la capital tucumana, y será televisado por TNT Sports.