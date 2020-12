River inicia ante Argentinos Juniors la participación en la Zona Campeonato

River Plate, con un equipo alternado por titulares y suplentes de renombre debido a su próximo compromiso por la Copa Libertadores, recibirá esta tarde en Avellaneda a Argentinos Juniors, por la primera fecha de la Zona Campeonato "A" de la Copa Diego Maradona.

El encuentro se desarrollará en el estadio de Independiente, donde River hace de local porque está refaccionando el "Monumental", desde las 19.20, con el arbitraje de Mauro Vigliano y televisado por Fox Sports.

River piensa en la Libertadores y no le va para nada mal de esa forma, ya que con el triunfo conseguido el jueves último ante Nacional de Uruguay, por 2 a 0, también en la cancha de Independiente, quedó a un paso de llegar por tercera vez consecutiva a las semifinales de la Libertadores,

No obstante, está la Copa Diego Maradona en la cual el equipo de Marcelo Gallardo ganó la zona 3 con 15 unidades superando a Banfield, Rosario Central y Godoy Cruz, con cinco triunfos y un revés.

El "Millonario" jugará con algunos titulares como Javier Pinola, Robert Rojas, Milton Casco e Ignacio Fernández y con suplentes de gran nivel que en su mayoría serían titulares en casi todos los equipos argentinos como Enrique Bologna, Jorge Carrascal, Julián Alvarez, Lucas Pratto y Bruno Zucculini, como más claros ejemplos.

Previo al partido, River mantendrá la postura que adoptó esta semana de no concentrarse, debido a que el mendocino Enzo Pérez se contagió coronavirus al igual que dos colaboradores del cuerpo técnico que encabeza Marcelo Gallardo.

En ese contexto, Pérez se perdió el partido del jueves ante Nacional, permanece aislado y asintomático, pero la intención de Gallardo es evitar más contagios y por esa razón no concentrarán y se reunirán horas antes del partido.

Argentinos, con la conducción de Diego Dabove, clasificó en la última fecha en la Zona 5 con 10 unidades, detrás de San Lorenzo con 12 y por delante de Aldosivi y Estudiantes, con tres victorias, un empate y dos derrotas.

Dabove lleva un buen tiempo trabajando al equipo del barrio de La Paternal, llegó a ser líder por varias fechas en la pasada Superliga ganada por Boca, aunque ya no cuenta con un jugador importante en el esquema como Damián Batallini, quien se fue hace pocos días a México para jugar en San Luis.

Pero el "Bicho", que con Boca, River e Independiente, en copas internacionales se da el lujo de soñar con pelear por el pase a la final, cuenta con gente de experiencia como Matías Caruzzo y Gabriel Hauche y confía en el desequilibrio del colombiano Edwar López.

Como extremo de ataque, el "Bicho" presentará a Mateo Coronel dado que el paraguayo Gabriel Ávalos sufrió una fractura de mandíbula en la última práctica.

Argentinos es consciente de que el partido será importante para sus aspiraciones en la zona, ya que River es junto a Boca gran candidato, en un grupo que se completa con Arsenal de Sarandí, Huracán e Independiente.