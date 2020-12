Sarmiento recibe a Defensores de Belgrano con la misión de ganar y seguir al tope de las posiciones

La ilusión del ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino para Sarmiento de Junín marca hoy el enfrentamiento en nuestra ciudad, desde las 19 horas, ante un rival de cuidado, Defensores de Belgrano.

Por la tercera fecha de la zona "B" por el primer ascenso a la Liga Profesional, el C.A.S., colíder con Atlético Rafaela, ambos invictos y con cuatro puntos acumulados, espera a los rojinegros en partido que se podrá ver por TyC Sports Play, con arbitraje de José Carreras, siendo sus asistentes Hugo Páez y Gerardo Lencina y con Sebastián Martínez como cuarto árbitro designado.

El elenco verdolaga local, que dirige el santafesino Iván Delfino, debutó empatando sin goles en nuestro medio, ante Villa Dálmine, y luego logró un valioso triunfo como visitante frente a Gimnasia de Mendoza, 3 a 2, con goles de Jonathan Torres (2) y Claudio Pombo, para quedar al tope de la tabla con la "Crema" de Rafaela.

Defensores de Belgrano, en tanto, aún no ha ganado, ya que arrancó empatando 0 a 0 con Gimnasia de Mendoza y luego perdió ante San Martín de Tucumán (1 a 0, con gol de Ramiro Costa en el segundo tiempo), jugando ambos encuentros como local en su estadio del Bajo Belgrano.

Ayer, el plantel local completó los entrenamientos practicando liviano en la Ciudad Deportiva y hoy, a las 16 horas, los jugadores citados por Delfino se presentarán en el estadio para merendar y luego afrontar el partido ante los capitalinos.

Para este cotejo, el coach local repetirá seguramente el equipo que ganó en Mendoza, aunque el delantero Mauro Albertengo, quien no jugó en suelo mendocino tras lesionarse ante Villa Dálmine, está en condiciones de volver al equipo, pero iría al banco de suplentes.

Hoy, el C.A.S. saltaría al verde césped con Manuel Vicentini en la valla; Martín García, Federico Mancinelli, Braian Salvareschi y Facundo Castet en defensa; Gabriel Graciani, Federico Vismara, Sergio Quiroga y Claudio Pombo en medio juego; y los delanteros Benjamín Borasi y Jonathan Torres.

En cuanto a la visita, el exjugador de Sarmiento y actual entrenador de los rojinegros, Fabián Nardozza, presentaría este equipo:

Sebastián Giovini; Nicolás Álvarez, Luciano Goux, Leandro Martínez Motagnoli e Iván Nadal; Elías Borrego, Juan Manuel Sosa, Marcos Giménez y Marcelo Lamas; Ezequiel Aguirre y Nicolás Benegas.

El resto de la programación

Por el primer ascenso, zona "B":

Mañana domingo, San Martín de Tucumán vs. Atlético Rafaela, a las 21.30.

El lunes 14 a las 17.10 h, Deportivo Riestra vs. Gimnasia de Mendoza; y desde las 21.30, Tigre vs. Villa Dálmine.

En cuanto a la zona "A", estos son los partidos previstos:

Deportivo Morón vs. Ferro Carril Oeste, hoy sábado a las 17.10, televisado por TyC Sports y mañana domingo:

Atlanta vs. Agropecuario de Carlos Casares, a las 17; y Temperley vs. Estudiantes de Buenos Aires, a las 17.10 por T.V.

Por el segundo ascenso, zona Reválida “A”:

Hoy a las 17.10, Barracas Central vs. Belgrano de Córdoba; e Independiente Rivadavia de Mendoza ante Brown de Madryn.

Hoy a la hora 19, Alvarado de Mar del Plata ante San Martín de San Juan.

El lunes 14 a las 19 horas, Mitre de Santiago del Estero vs. Nueva Chicago.

Zona Reválida “B”:

Hoy a las 17.10, Santamarina de Tandil vs. Chacarita Juniors; y Brown de Adrogué ante Instituto de Córdoba.

A las 21, Gimnasia de Jujuy vs. All Boys.