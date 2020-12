Sarmiento hace fútbol en el estadio "Eva Perón" y Delfino empieza a definir el equipo para el sábado

Sarmiento continuó ayer con los entrenamientos para el partido de la tercera fecha de la zona "B" de la etapa clasificatoria por el primer ascenso del certamen de la Primera Nacional de fútbol, que se disputará el sábado 12 desde las 19 horas en el estadio "Eva Perón".

Ayer, los dirigidos por el entrenador santafesino Iván Delfino hicieron trabajos con pelota en espacios reducidos en el complejo de la Ciudad Deportiva, tras un día de descanso luego del regreso desde Mendoza, donde el CAS logró la primera victoria contra Gimnasia de esa provincia (3 a 2).

Tras el debut con empate sin goles ante Villa Dálmine, algunos futbolistas participarán de un encuentro amistoso frente al conjunto de Bolívar.

Los bolivarenses que respalda Marcelo Tinelli se preparan para el Regional Federal Amateur, en cuya Zona 1 de la Región Pampeana Sur van a competir, dirigidos por el "Pampa" Peralta, y frente a ese conjunto, Delfino incluyó a algunos jugadores profesionales, entre ellos Maximiliano Fornari, Fabio Vázquez, Juan Cruz Franzoni, Francisco Oliver y Guido Vadalá.

En otro orden, ayer Mauro Albertengo, quien se viene recuperando de una lesión y no jugó ante los mendocinos, realizó tareas con pelota y se estima que podría regresar al equipo frente a Defensores de Belgrano.

Hoy, Delfino podría "exigir" en la sesión de fútbol que se realizará desde las 18 horas en el estadio de Arias y Necochea, para comenzar a definir el elenco que recibirá a los del barrio porteño de Belgrano. Buscarán tres puntos que pueden ser vitales para seguir peleando en lo más alto de la tabla de posiciones, lugar de privilegio que los de nuestra ciudad comparten con Atlético de Rafaela, ambos con cuatro puntos e invictos luego de las dos primeras jornadas .

La programación

La Asociación del Fútbol Argentino dio a conocer los días y los horarios de la tercera fecha del Campeonato de Transición de la Primera Nacional 2020 y hoy se sabrá quiénes serán los árbitros que van a controlar los diferentes cotejos.

La fecha se abrirá este viernes con un match de la zona “A”, el que desde las 19.10 protagonizarán en Río Cuarto (Córdoba), el local, Estudiantes, y Platense, televisado por TyC Sports.

El sábado 12, por el mismo grupo, se medirán desde las 17.10, también televisado, Deportivo Morón y Ferro Carril Oeste, mientras que el domingo 13 desde la hora 17.10 confrontarán Temperley – Estudiantes de Buenos Aires (por TV) y Atlanta ante Agropecuario de Carlos Casares.

Por la zona "B", el sábado se medirán Sarmiento-Defensores de Belgrano (19 h), el domingo lo harán desde las 21.30, San Martín de Tucumán y Atlético de Rafaela y cerrarán el lunes 14, Deportivo Riestra vs. Gimnasia y Esgrima de Mendoza (a las 17.10) y a partir de las 21.10, televisado, se medirán Tigre y Villa Dálmine.

Por el segundo ascenso, Etapa Clasificatoria, estos son los juegos previstos:

Zona “A”: sábado 12, a las 17.10, Barracas Central ante Belgrano de Córdoba (televisado) e Independiente Rivadavia de Mendoza vs. Guillermo Brown de Puerto Madryn; y a las 19 h, Alvarado de Mar del Plata vs. San Martín de San Juan, en el estadio "José Minella" de "La Feliz.

Completarán el domingo 13 desde la hora 19 Mitre de Santiago del Estero ante Nueva Chicago.

Zona “B”: viernes 11, desde las 17.10, Almagro recibe a Quilmes (televisado).

El sábado completarán, desde las 17.10, Santamarina de Tandil vs.Chacarita, en el Estadio Municipal tandilense. Brown de Adrogué recibirá a Instituto Atlético Central Córdoba, mientras que a la hora 21 se medirán Gimnasia y Esgrima de Jujuy ante All Boys.