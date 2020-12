Boca y Talleres se disputan el liderazgo de la zona 4 en Córdoba

Boca Juniors, con la atención divida entre su participación en la Copa Libertadores y la Copa Diego Armando Maradona, visitará esta noche a Talleres de Córdoba en un partido válido por la sexta y última fecha de la zona 4 que definirá la clasificación de ambos a la fase campeonato del torneo doméstico.

El encuentro se jugará este domingo a partir de las 21.30 en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba, será arbitrado por Fernando Rapallini y televisado por la señal TNT Sports.

Boca es el líder de la zona con 9 puntos, luego se ubican Talleres con 8, Lanús con 7 y cierra Newell's Old Boys, eliminado, con apenas 4 unidades.

Los cordobeses estuvieron a punto de asegurar la clasificación el domingo pasado, aunque a pocos minutos del final Lanús lo venció por 1-0 con un gol de Nicolás Orsini y eso estiró la incertidumbre hasta la última fecha, a la vez que omplicó también a Boca, que luego de haberle ganado en "La Bombonera" a Newell`s por 2-0 saboreaba la clasificación.

Es que ahora los "Xeneizes" deberán prestarle atención al torneo local porque necesitan al menos un empate en Córdoba, y el DT Miguel Angel Russo no podrá usar como planeaba un equipo totalmente alternativo.

Está claro que la prioridad de Boca es la Copa Libertadores y el miércoles intentará cerrar en "La Bombonera" la serie de octavos de final ante Inter de Porto Alegre, al que superó por 1-0 esta semana en Brasil con un gol de su capitán Carlos Tevez.

En el caso de concretar su clasificación para los cuartos de final, Boca se encontrará en esa instancia con Racing Club, que sorprendió al eliminar al Flamengo, campeón vigente de la Libertadores.

Tevez, la principal figura del equipo durante todo 2020, no estará en "La Docta" al igual que otras dos piezas importantes como Eduardo "Toto" Salvio y el colombiano Edwin Cardona, quien atraviesa su mejor momento desde que regresó al club en agosto, con goles, asistencias y actuaciones en un nivel superlativo.

Russo mantendrá al arquero Esteban Andrada, jugará de entrada el peruano Carlos Zambrano, un defensor de categoría internacional, también estará al menos un tiempo el colombiano Jorman Campuzano o en su defecto Nicolás Capaldo, y mantendrá como ante "Ñuls" en la ofensiva a Mauro Zárate y Ramón "Wanchope" Abila, mientras que gozará de una nueva oportunidad el cordobés Gonzalo Maroni, de discretas actuaciones las veces que le tocó jugar.

En Talleres, el entrenador uruguayo Alexander "Cacique" Medina hará una variante segura, el ingreso de Juan Ignacio Méndez tras cumplir una fecha de suspensión en lugar de Francis Mac Allister, lesionado, mientras que Nahuel Tenaglia podría regresar en la defensa por Augusto Schott, y en la ofensiva estará Mateo Retegui pese a que se especulaba con que jugaría el brasileño Guilherme Parede.

La "T" necesita ganar para asegurar su clasificación o bien sacar el mismo resultado que Lanús, que también desde las 21.30 visitará a Newell's en el estadio Coloso Marcelo Bielsa, en Rosario.

En el cruce de la primera rueda, Talleres venció a Boca en "La Bombonera" por 1-0 con un gol anotado por Joel Soñora a tres minutos del final del partido, luego de una mala salida del arquero Agustín Rossi, quien no volvió a ser tenido en cuenta luego de esa actuación.

De todas maneras, el historial general favorece a Boca con 22 triunfos contra 13 de Talleres, más 18 empates luego de haberse enfrentado en 53 ocaciones por torneos oficiales.

En la última visita a Córdoba, el 2 de febrero pasado, Boca se impuso sobre Talleres por 2-1 con goles de Tevez y el colombiano Sebastián Villa, mientras que otro colombiano, Diego Valoyes, descontó sobre el final, en un triunfo clave para la posterior conquista de la Superliga.