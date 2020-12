En una tarde de goles, Sarmiento se quedó con un gran triunfo ante Gimnasia en Mendoza

Sarmiento logró traerse una victoria importantísima de Mendoza, al vencer por 3 a 2 a Gimnasia, ayer por la tarde, en el marco de la fecha 2 de la Primera Nacional. Los goles del Verde los anotaron el delantero Jonatan Torres, en dos oportunidades, y el volante Claudio Pombo, de tiro libre, en un partido repleto de goles.

Había abierto el marcador el local, por intermedio de Santiago González, y Cristian Llama le había dado vida al Lobo mendocino mediante el empate transitorio.

Primer tiempo

El primer tiempo comenzó mejor para el local, que se asentó rápidamente en el campo de Sarmiento para comenzar a imponer su dominio cerca del arco de Manuel Vicentini. Tal es así que a los pocos minutos iba a abrir el marcador. A los 8' el delantero Santiago González rompió el 0 y anotó la ventaja para el local a través de un remate de media distancia.

Tras el gol, el Lobo mendocino no se dio por satisfecho y continuó ejerciendo una presión alta en el territorio del Verde, que intentó salir jugando desde el fondo a través del volante Federico Vismara, pero no encontró el juego asociativo y tuvo que recurrir a pelotazos en busca de Jonatan Torres o Benjamín Borasi. No obstante, las jugadas ofensivas iniciadas por Quiroga fueron velozmente desactivadas a través de infracciones lejanas al área del arquero Tomás Giménez.

Sin embargo, el planteo del DT Iván Delfino fue claro: aguardar detrás de mitad de cancha y apostar a los contragolpes. Estos fueron iniciados por Sergio Quiroga y Claudio Pombo, encontrando la continuación en los dos delanteros que no pudieron frente a la línea defensiva del local.

En la parte final de la primera mitad, Sarmiento comenzó a adueñarse de la posesión del balón y del juego. Comenzó a imponerse por el lado derecho a través del lateral Martín García junto al volante Gabriel Graciani y por el sector izquierdo, por intermedio de las individualidades de Pombo.

Recién a los 36' el Verde tuvo su primera llegada en ataque con claridad y profundidad: tras una gran jugada individual de Graciani, el volante eludió a un jugador del conjunto mendocino, ingresó al área y remató con su pie derecho, lo que forzó una buena respuesta del "1" local para impedir la caída de su valla.

El "7" del Verde se volvió una pieza fundamental a esa altura del partido, imponiéndose en los duelos frente al lateral Nicolás Pacheco.

La siguiente aproximación ocurrió a través de un tiro de esquina que llegó a conectar Federico Mancinelli y se fue cerca del palo izquierdo de Giménez. A esa altura, el partido se jugaba cerca del área del Lobo mendocino y era injusto el resultado a favor de Gimnasia.

De esa manera terminó el primer tiempo, en el que Sarmiento fue de menor a mayor, haciéndose del dominio del balón y con varias situaciones concretas de gol, aunque le faltó el toque final para poder convertir. Mientras que el local jugó de manera inversa: con un intenso inicio y decayendo frente al avance del Verde.

El complemento

El comienzo del segundo tiempo fue friccionado, con ambos equipos disputándose la posesión del balón, cuando cobró fundamental relevancia la mitad de cancha: la presión sobre la espalda de los mediocampistas fue la misma estrategia que utilizaron los entrenadores.

La primera jugada clara la tuvo el Lobo mendocino: tras una gran jugada personal del lateral Garrida, quien desbordó ante la marca de Castet y lanzó un centro hacia el área chica para que Lentini defina con su pie derecho y la pelota impacte en el cuerpo de Vicentini.

La respuesta del Verde no se iba a demorar e iba a ser más contudente. Luego de un gran jugada de Graciani, el volante se metió dentro del área grande y asistió a Torres, para que el delantero defina cruzado, al ras del suelo, y empate el marcador.

Tras la igualdad, Sarmiento mantuvo su ofensiva y continuó disputándole la pelota al local. Dos minutos más tarde, similar a la jugada del empate, Borasi desbordó y lanzó un centro para que sea nuevamente Torres quien defina y ponga el 2-1 a favor del Verde. De esta forma, Sarmiento encontraba la efectividad que tanto necesitaba.

Sin embargo, poco le duraría el triunfo parcial al equipo del DT Delfino. Luego de una infracción cometida por Vismara, lo que provocó que se gane la amarilla, el experimentado mediocampista Cristián Llama clavó la pelota en el ángulo izquierdo de Vicentini, quien voló pero no pudo hacer nada frente a la precisión del "10" local.

Tras el empate en 2, el partido volvió a la meseta con la que inició el complemento: ambos equipos se disputaban la pelota en mitad de cancha y se aproximaban a las áreas sin la precisión como para aumentar las ventajas.

Más tarde, fue Vicentini el protagonista de una gran atajada tras un centro de Llama que conectó con su cabeza Lentini. A esa altura, Mancinelli se había vuelto la otra referencia defensiva del Verde.

Promediando los treinta minutos del complemento, el partido se había transformado en un duelo de ida y vuelta, en el que parecía que los equipos se prestaban la pelota, con una menor intensidad, y no lograban imponer el juego demostrado hasta ahí.

A los 40', el Verde estuvo cerca de ponerse en ventaja: luego de un tiro de esquina ejecutado por Quiroga, Oliver se impuso en el aire y cabeceó a las manos del arquero Giménez, quien contuvo el disparo en dos tiempos.

Pese a ello, sería una pelota detenida la que le daría el triunfo a Sarmiento. Al minuto siguiente, Pombo se hizo cargo de un tiro libre sobre el sector derecho del campo, a treinta metros del arco, y lo ejecutó de una manera magnífica con el borde de su pie derecho para superar la barrera, vencer la valla del "1" local y decretar el 3 a 2.

El Verde tuvo la última oportunidad del partido para ampliar la diferencia, a modo de réplica de los dos primeros goles, fue Quiroga quien desbordó por el sector derecho y, una vez dentro del área, asistió a Torres para que este definiera fuerte y cruzado, pero el remate no fue tan esquinado e impactó en el rostro de Giménez para mantener con vida al conjunto mendocino.

Sin embargo, el Lobo careció de ideas en la gestación de juego y Sarmiento se quedó con los tres puntos en lo que es su primer triunfo del torneo.

La victoria "verdolaga" fue justa considerando la forma en que transcurrieron los noventa minutos y las jugadas que cada equipo tuvo. En definitiva, la eficacia presentada por el Verde en los pies de Torres y los altos rendimientos de Graciani, Pombo, Quiroga y Borasi posibilitaron imponerse en el resultado.

No obstante, también hay que destacar las fundamentales intervenciones del "1" verde, Vicentini, quien fue vital para que el marcador no se desequilibre a favor del local.

De esta forma, Sarmiento cierra su semana. Hoy los jugadores tendrán la jornada libre y retomarán mañana por la tarde los entrenamientos en el Complejo de la Ciudad Deportiva, para comenzar a preparar el próximo partido ante Defensores de Belgrano en el estadio Eva Perón (correspondiente a la tercera fecha).

