El Verde ya se encuentra en Mendoza a la espera del partido ante Gimnasia

El plantel de Sarmiento viajó ayer por la noche a Mendoza y ya se encuentra a la espera de la segunda fecha de la Primera Nacional: mañana ante Gimnasia a las 17.10.

Las incógnitas del "11" del DT Iván Delfino pasan por la línea defensiva, ya que para este cotejo no estará presente el defensor y habitual capitán Yamil Garnier (por un desgarro). Por ello, la posibilidad que abaraja el cuerpo técnico es reemplazar al lateral por el futbolista Martín García, formado en el club, quien jugó como titular en el primer amistoso de la pretemporada frente a Newell´s Old Boys en Rosario. Otra posibilidad es el ingreso del marcador central Francisco Oliver y el desplazamiento de Braian Salvareschi al puesto de lateral. Entre hoy y mañana se resolverá esta incógnita.

En caso de que García juegue como titular, la línea defensiva estará conformada por tres jugadores (de cuatro) con formación en Sarmiento: los otros dos son Salvareschi y Facundo Castet.

Por último, vale recordar que el delantero Javier Arias fue cedido a préstamo a Real Pilar, equipo que milita en la Primera C, hasta diciembre del 2021, con una cláusula de regreso a fin de esta temporada.

El árbitro

Fabricio Llobet fue designado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para impartir justicia entre Gimnasia y Sarmiento. Los asistentes serán Mariano Viale y Cristian Arregues y el cuarto árbitro designado es Julio Luciano.

Llobet tiene 31 años, ya dirigió en la principal categoría del fútbol de AFA, está afiliado al Sindicato de Árbitros Deportivos de la República Argentina (Sadra), nació el 21 de diciembre de 1988 en Córdoba y desde hace cuatro temporadas dirige en la Primera Nacional de manera regular, habiendo pasado por el torneo Federal "A" y controlado algunos partidos de Primera División afista.