San Martín de Tucumán busca rearmarse y aguarda por la posible respuesta de la AFA

La recuperación anímica, futbolística y física del plantel es la tarea que desarrolla la dupla técnica de San Martín, que espera la evolución de algunos lesionados para definir el equipo que el domingo visitará a Defensores de Belgrano, en tanto que la Justicia local investiga una denuncia realizada por el vicepresidente de la AFA Guillermo Raed contra hinchas "santos" .

Si bien la presentación que está en manos del ministerio Fiscal de la Provincia, a través de la Unidad Fiscal de Delitos Genéricos conducida por Arnoldo Suasnábar, no involucra al club tucumano, existe el temor de que a partir de una actuación de oficio la AFA ponga otra vez bajo la lupa a la entidad de La Ciudadela a raíz de la tirantez que existe desde hace varios meses.

El domingo, después del partido que San Martín perdió 1 a 0 de local ante Tigre, unas 30 manifestantes identificados con un sector de la barrabrava se hicieron presentes en un barrio privado de la capital tucumana, donde el dirigente santiagueño, que también es presidente de Mitre de esa provincia, vive con su familia y le dedicaron cánticos hostiles, arrojaron bombas de estruendo y pintaron el frente de la vivienda.

En las últimas horas, Raed realizó una denuncia en la Justicia tucumana contra los barras y aunque no realizó declaraciones públicas trascendió que lo hizo con el aval de las autoridades de la AFA, ya que es la segunda vez que sucede un hecho de estas características en las últimas semanas y en el medio había anunciado su intención de renunciar.

Las diferencias entre San Martín y la AFA comenzaron en marzo cuando se anunció la cancelación de la temporada a nueve fechas de la finalización del torneo que tenía a los tucumanos como líderes de la zona B, con grandes chances de obtener el ascenso.

En medio de peleas que tuvieron visibilidad pública y ante la falta de respuesta a sus reclamos, el presidente de San Martín, Roberto Sagra, llevó el caso al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), que finalmente falló a favor de la AFA y obligó a los tucumanos a jugar un torneo que arrancó de cero y no tuvo en cuenta los 44 puntos obtenidos antes de la pandemia.

Los tucumanos se sienten perjudicados y apuntan, entre otros, a Raed, un empresario santiagueño que desarrolla su actividad en la provincia donde se radicó hace mucho tiempo y cuyo hermano Antonio "Pachi" Raed fue legislador provincial.

Este último dejó el cargo que ocupaba en el tribunal de disciplina del Consejo Federal por considerar que el arbitraje en un partido entre Alvarado de Mar del Plata y San Jorge de Tucumán, por el Federal A, "fue un desastre", y en ese momento dijo que sufría "fatiga moral" debido a los aparentes arreglos arbitrales que favorecían a algunos equipos de la categoría.

En lo futbolístico, la dupla técnica Favio Orsi-Sergio Gómez espera la recuperación del central Joaquín Varela, el extremo Gonzalo Rodríguez y el experimentado Alberto "Tino" Costa, quienes son considerados piezas fundamentales para el armado del equipo.

Los tres realizan trabajos físicos especiales para llegar en condiciones de ser tenidos en cuenta por los entrenadores en el partido del domingo, que es clave ya que una nueva derrota dejará al equipo casi sin chances de buscar el primer ascenso a la Liga Profesional.