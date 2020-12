Defensa venció a Vasco da Gama y accedió a los cuartos de final de la Copa Sudamericana

Defensa y Justicia, con un fortuito gol anotado por Gabriel Hachen, se clasificó a cuartos de final de la Copa Sudamericana al vencer ayer por la noche a Vasco da Gama 1-0, en Río de Janeiro, en la revancha de la serie de octavos (ida 1-1).

Con el propósito de lograr el triunfo que le ofreciera la clasificación a la siguiente ronda, Defensa se plantó con presión alta y sus líneas adelantadas para quebrar el planteo cauteloso del rival, lo que finalmente alcanzó con merecimiento.

Otra arma utilizada por los brasileños resultó la jugada de pelota detenida, por lo general ejecutada por el volante connacional Leonardo 'Colo' Gil -ex Rosario Central y Estudiantes de La Plata.

Como lo hizo en un tiro libre que conectó con un violento cabezazo Marcelo Alves, que exigió una forzada intervención de Unsain para evitar la caída de su arco.

A todo esto Defensa continuaba en su empecinada ofensiva, con la que merodeaba la valla local, pero con fallidas resoluciones para encontrar la apertura.

El goleador Braian Romero no tuvo la asistencia adecuada que le debían proporcionar los extremos Ciro Rius y Francisco Pizzini, que no tuvieron la lucidez al nivel de otros actuaciones más convincentes.

El ingreso del delantero Gabriel Hachen por el inoperante volante Washington Camacho. Al inicio del segundo período, le otorgó mayor criterio al ataque del equipo de Florencio Varela.

A partir de allí el juego resultó más vivaz y emotivo por el constante ida y vuelta ante las necesidades de ambos: Defensa por un gol más para asegurar el éxito, y Vasco, por el del empate.

Al final, ninguno lo consiguió, pero el 'Halcón' ya había alcanzado el de la diferencia y por eso terminó sosteniendo esa ventaja ante el asedio incesante del local, erigiéndose en figura Ezequiel Unsian con su resistencia.

De este modo, Defensa y Justicia enfrentará en cuartos de final a otro equipo brasileño, Bahía -eliminó a Unión de Santa Fe en octavos-, visitándolo en Salvador de Bahía en el partido de ida, en día y hora a confirmar.

También anoche se clasificó a cuartos la Universidad Católica, de Chile, que se cruzará en cuartos de final con Vélez Sarsfield, y Junior, de Colombia, que se cruzará con el también chileno Coquimbo Unido en la próxima instancia de competencia.