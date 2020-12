Walter Montillo anunció que dejará el fútbol el 31 de enero

El volante Walter Montillo anunció ayer que dejará el fútbol profesional el 31 de enero del año próximo, fecha en la finaliza su contrato con Universidad de Chile y tras una carrera de casi dos décadas desde que debutó en San Lorenzo en 2002.

Montillo anticipó su noticia a través de un video publicado por la "U" y luego de que en la prensa se instalaran fuertes versiones sobre su posible renovación de contrato.

"Quería traer un mensaje porque se fue formando una pelota mediática que no me gusta: tomé una decisión con mi familia, mis amigos y la gente más cercana de continuar hasta el 31 de enero en el club, porque vine a ayudar, y después voy a dar un paso al costado, me voy a retirar del fútbol profesional", contó Montillo.

"Esta va a ser mi última camiseta. No les hace bien a mis compañeros todo lo que está pasando, que les pregunten a ellos por mí, y por eso confirmo esta decisión", agregó.

El volante explicó que debía asegurarse "la matrícula en la escuela" para sus hijos en la Argentina, a donde volverá una vez finalizado el vínculo con la institución chilena.

"Agradezco las muestras de cariño que me dan. Quiero disfrutar de estos últimos dos meses de futbolista profesional. Es un día muy difícil para mí y para mi familia porque son muchos años de estar trabajando y viviendo de lo que más me gusta hacer pero no tengo dudas de que lo que venga va a ser mejor", concluyó.

Luego de debutar en 2002 con San Lorenzo, Montillo pasó por Morelia (México), Universidad de Chile, Cruzeiro (Brasil), Santos (Brasil), Shandong Luneng (China), Botafogo (Brasil) y Tigre.

También integró el seleccionado argentino sub 20 que participó en el Mundial de Emiratos Árabes Unidos 2003.