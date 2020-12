Refacciones y mejoras en las oficinas del Centro de Referencia

Durante esta semana, un equipo de trabajadores del ministerio de Desarrollo Social de la Nación está realizando trabajos de refacción y mantenimiento de las oficinas del Centro de Referencia (CDR) en Junín.

Los trabajos se realizan a partir del abandono y el deterioro en el que se encuentran las instalaciones ubicadas en el predio ferroviario, sobre calle Jean Jaures a la altura de intersección con calle Sarmiento.

Paola Rizzo, titular del CDR, explicó que “estos trabajos estaban previstos para principio de año, pero luego llegó la pandemia y no se pudieron hacer. Ahora, que ya estamos con los protocolos correspondientes para comenzar a atender en las oficinas, comenzamos los trabajos de arreglos”.

“Las condiciones en las que recibimos las oficinas eran paupérrimas. El deterioro del edificio era lamentable, casi ninguna ventana se podía abrir. Las paredes y el techo con mucha humedad. La pintura de las paredes y los techos se había caído. Realmente no entendíamos cómo se podía trabajar en esas instalaciones”, explicó la funcionaria.

Al respecto, Rizzo afirmó que “ahora los empleados podrán desarrollar su trabajo como corresponde y podremos atender a los vecinos en oficinas agradables. Muchas veces nos preguntamos si el empleador no brinda las condiciones mínimas para el trabajo cómo puede exigir respuestas a sus empleados”.