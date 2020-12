Lanús accedió a los cuartos de final goleando a Bolívar

Lanús de clasificó a la serie de cuartos de final de la Copa Sudamericana de fútbol con un abultado éxito 6-2 como local, sobre Bolívar de Bolivia,(en la ida perdió 2-1), por lo que lo favoreció el resultado global por 7 a 3.

Franco Orozco y Tomás Belmonte marcaron los dos primeros para Lanús en la etapa inicial y ambos repitieron en el segundo tiempo, más los tantos de Lautaro Acosta y Nicolás Orsini para concretar la goleada ante Bolívar, que abrió la cuenta con el centrodelantero argentino Marcos Riquelme y en el segundo tiempo anotó Álvaro Rey.

Lanús, que en esta oportunidad no pudo contar con su goleador histórico José Sand al padecer con un síndrome meniscal en la rodilla derecha, ni con el lateral derecho Leonel Di Placido -suspendido por la expulsión en la ida-, fue sorprendido al amanecer del partido por una carga del excentrodelantero de Fénix y Olimpo, de Bahía Blanca.

Riquelme le ganó la posición al zaguero colombiano Alexis Pérez, y al ingresar al área y ante la salida de Lautaro Morales remató por sobre el arquero para poner en ventaja al conjunto boliviano (3 min).

El local, presionado por la necesidad de marcar tres goles para pasar directo a la serie de cuartos de final de la Copa Sudamericana, con más tesón y amor propio que fútbol, se lanzó a un constante ataque sobre el arco adversario.

Eso ocurrió después de los gritos del entrenador Luis Zubeldía: "Tranquilos, tranquilos", para pedirle a sus dirigidos que no perdieran la calma ni el orden para dar vuelta la historia, lo que finalmente lograron con amplitud.

Mientras, Bolívar debía hacer un cambio obligado por la lesión en la cara posterior del muslo de la pierna derecha del lateral derecho Diego Bejarano, reemplazado por el volante argentino Juan Cataldi -cedido por Gimnasia y Esgrima La Plata- (16 min).

Incluso resultó inexplicable que planteando el juego con cinco defensores, los del Altiplano con la ventaja alcanzada continuaran con réplicas ofensivas ofreciéndole en el fondo espacios a los ágiles locales que supieron aprovechar.

Tanto que el arquero visitante Javier Rojas resultó exigido en varias ocasiones, respondiendo con capacidad a numerosos remates con que fue 'cascoteado' su arco, pero no pudo 'abrir el paraguas' para evitar la lluvia de goles de color granate, que comenzó con una llegada de Orozco tras un despeje del arquero boliviano (25 min), que fue el punto de inflexión para que los locales tomaran confianza e impusieran su capacidad definitoria.

Así se sucedieron dos conversiones de Tomás Belmonte; otra de Orozco; más la del "Laucha'"Acosta y el infaltable del exSarmiento de Junín, Nicolás Orsini, quien en los últimos partidos se amigó con el gol.

En una reacción tardía, los del altiplano llegaron a su segundo gol con una destaca definición de Rey, que solo sirvió para la estadística, en una vctoria tan abultada como merecida para el conjunto local.