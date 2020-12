PSG, con Paredes, logró un triunfo clave contra el Manchester United

París Saint Germain, de Francia, con el argentino Leandro Paredes como titular, venció ayer a Manchester United, de Inglaterra, por 3 a 1 en Old Trafford, lo que resulta clave en busca de la clasificación a los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa a falta de una fecha en la fase de grupos.

El crack brasileño Neymar (PT 6m y ST 45m) y su compatriota Marquinhos (ST 24m) marcaron para PSG y el delantero inglés Marcus Rashford (PT 32m) anotó para Manchester, que finalizó con diez jugadores por expulsión de Fred (ST 25m) por la quinta jornada del grupo H.

La victoria dejó a Manchester United, PSG y Leipzig con la misma cantidad de puntos (9). El equipo alemán puso más suspenso con el triunfo agónico ante Basaksehir, de Turquía, por 4 a 3 como visitante.

La zona se definirá en la última fecha cuando el martes 8 de diciembre PSG reciba a Basaksehir y Leipzig haga lo propio con Manchester.

Barcelona, de España, y Juventus, de Italia, ya clasificados, no tuvieron inconvenientes en el grupo G.

El equipo catalán, sin el crack Lionel Messi, goleó a Ferencvarosi, de Hungría, por 3 a 0, como visitante, y Juventus, con el argentino Paulo Dybala en el banco de los suplentes, lo mismo en Turín ante Dinamo Kiev, de Ucrania.

Otros resultados registrados fueron los siguientes:

Grupo E: Krasnodar de Rusia 1-Rennes de Francia 0; Sevilla de España (Franco Vázquez y Lucas Ocampos) 0-Chelsea de Inglaterra 4.

Grupo F: Borussia Dortmund de Alemania 1-Lazio de Italia (Joaquín Correa y Gonzalo Escalante) 1; Brujas de Bélgica 3-Zenit de Rusia (Sebastián Driussi) 0.

Los clasificados a octavos hasta el momento son Barcelona, Bayern Munich, Porto, Chelsea, Juventus, Manchester City, Sevilla y Liverpool.

La última fecha de la zona de grupos se jugará entre el martes 8 y miércoles 9 de diciembre.

Las posiciones son las siguientes:

Grupo A: Bayern Munich 13 puntos; Atlético Madrid 6; Salzburgo 4 y Lokomotiv 3.

Grupo B: Borussia Moenchengladbach 8 puntos; Shakhtar y Real Madrid 7; Inter 5.

Grupo C: Manchester City 13 puntos; Porto 10; Olympiakos y Marsella 3.

Grupo D: Liverpool 12 puntos; Atalanta 8; Ajax 7; y Midtjylland 1.

Grupo E: Chelsea 13; Sevilla 10 puntos; Krasnodar 4 y Rennes 1.

Grupo F: Borussia Dortmund 10 puntos; Lazio 9; Brujas 7; Zenit 1.

Grupo G: Barcelona 15 puntos; Juventus 12; Ferencvarosi y Dinamo Kiev 1.

Grupo H: Manchester United, PSG y Leipzig 9; Basaksehir 3 puntos.