Defensa y Justicia buscará acceder a los cuartos de final

Defensa y Justicia visitará hoy a Vasco da Gama, de Brasil, intentando clasificar para los cuartos de final de la Copa Sudamericana de fútbol, luego de haber igualado 1 a 1 en el cotejo de ida celebrado en Florencio Varela.

El encuentro se realizará en el estadio "San Januario" en Rio de Januario, esta noche desde las 21:30, con el arbitraje del uruguayo Andrés Cunha y televisado por ESPN.

El ganador de esta llave enfrentará en la próxima instancia a Bahía de Brasil, que anteanoche eliminó a Unión de Santa Fe.

El que gana clasifica. Con el empate 1-1 en la ida, si igualan con el mismo marcador, definirán con remates desde el punto penal. En tanto, si lo hacen sin goles, pasará Vasco por el tanto de visita y, si empatan por más de un gol, Defensa clasificará.

En la Copa Diego Maradona, Defensa está último en la Zona 2 con apenas dos unidades de 15, mientras que Vasco en el Brasileirao está 17mo. en zona de descenso con 24 unidades y en la fecha pasada cayó 1-4 ante Ceará de local.

Defensa llegó a la sudamericana proveniente de la Copa Libertadores y en 16vos. de final eliminó a Sportivo Luqueño de Paraguay, mientras que Vasco llegó a esta instancia luego de dejar en el camino a Oriente Petrolero de Bolivia y Caracas de Venezuela.

En la ida, Vasco sacó diferencia con gol del argentino Germán Cano (que no jugará mañana por padecer coronavirus) e igualó Braian Romero para el equipo de Hernán Crespo.

Vasco, donde jugará el argentino Leonardo Gil, se encuentra actualmente golpeado por el coronavirus: en lo que va de la pandemia sumó 15 positivos.

Incluso, hoy no estará el entrenador Sa Pinto, quien, por dar positivo en Covid-19, no viajó a la Argentina y fue reemplazado por su asistente Alexandre Grasselli.

Es una eliminatoria muy pareja y cerrada la protagonizada por Vasco y Defensa, y el que sea más inteligente y certero al aprovechar los errores rivales podrá gozar de la clasificación.

Los protagonistas

Las probables formaciones serían estas:

Vasco da Gama: Lucão; Miranda, Leandro Castán y Ricardo Graça; Léo Matos, Marcos Júnior, Leonardo Gil y Neto Borges; Carlinhos; Gustavo Torrres y Ribamar. D.T.: Alexander Grasselli.

Defensa y Justicia: Ezequiel Unsain; Adonis Frías, Héctor David Martínez y Emanuel Britez; Néstor Breitenbruch, Valentín Larralde, Raúl Loaiza y Marcelo Benítez; Ciro Rius y Francisco Pizzini; Braian Romero. D.T.: Hernán Crespo.