"El fútbol volvería el 16 o 23 de octubre", aseguró Tinelli

El presidente de la Liga Profesional, Marcelo Tinelli, puso como fecha de inicio de la actividad para mediados de octubre, pero dependerá de la autorización del Ministerio de Salud. "Votamos para comenzar el 16 o 23 de octubre, pero dependemos del ok del Ministerio de Salud. Siempre la prioridad es la salud", manifestó Tinelli.



"La prioridad siempre es la salud y no podemos desconocer el momento que está pasando el país en cuanto a muertes o contagios de la pandemia. Estamos acompañando la decisión del área de salud", agregó el titular de la Liga Profesional y explicó: "Hay muchas circunstancias que no se pueden hacer y los viajes en la Argentina son un problema. Hay que tener situaciones claras para arrancar porque no hay vuelos internos en el país. Llegamos hasta cierto lugar y respetar lo que dicen en sanidad".

Sin descensos

Tinelli afirmó que este año no habrá descensos, como tampoco el próximo, y que la idea es reducir el número de equipos en la primera división. "Llegar a 28 y después bajar, quedar entre 22 y 24. El ideal para un campeonato es de 22 a 20 equipos", apuntó el dirigente de San Lorenzo.