El plantel de Sarmiento arranca otra semana de pretemporada

El plantel profesional de Sarmiento comenzará hoy una nueva semana de pretemporada, de cara al reinicio del campeonato de la Primera Nacional.

El gran objetivo del cuerpo técnico que encabeza el entrenador Iván Delfino es llegar de la mejor forma al inicio del certamen, donde el Verde tendrá la gran chance de volver a pelear por el ascenso.

Mientras el grupo de futbolista entrenará dividido en grupos y respetando las medidas sanitarias implementadas para evitar los contagios de coronavirus, el cuerpo técnico y la dirigencia trabajan para intentar sumar refuerzos y al mismo tiempo confirmar rivales para disputar los primeros partidos amistosos.

En cuanto al tema refuerzos, la intención sería sumar al menos un futbolista por línea. En este sentido, cabe recordar que Sarmiento ya incorporó al defensor Federico Mancinelli y al delantero Mauro Albertengo.

Con respecto a los amistosos, las gestiones no están nada fáciles, ya que los requisitos en el marco de la pandemia generan complicaciones. Entre las condiciones, para trasladarse a otra localidad los jugadores no pueden viajar en micro sino en autos y eso ya generaría una nueva logística.

No obstante, según pudo averiguar este diario, sobre la llegada de nuevos refuerzos y la confirmación de los amistosos esta semana podría haber importantes novedades.

Cabe recordar que hasta el momento, el plantel con el que el DT Delfino iniciará el torneo se compone por los arqueros Manuel Vicentini, Facundo Daffonchio, Martín Moyano y Pablo Fernández; y los defensores Mancinelli, Yamil Garnier, Facundo Castet, Juan Antonini, Martín García, Manuel García, Brian Salvareschi, Lautaro Puñet y José Tomino.

También cuenta con los volantes Fermín Antonini, Francisco Molina, Juan Caviglia, Sergio Quiroga, Federico Vismara, Bruno Liuzzi, Erik Lezcano y Claudio Pombo; y los delanteros Benjamín Borasi, Javier Arias, Julián Brea, Maximiliano Fornari y Albertengo.