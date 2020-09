El equipo del DT juninense Azconzábal tendrá su primera prueba ante Newell´s

Hoy se dará la vuelta de la actividad para el fútbol nacional, con la salvedad de los equipos que participan de la Copa Libertadores, en la que se desarrollarán cinco partidos amistosos. El único con presencia local es el de Unión de Santa Fe y Newell´s Old Boys de Rosario, debido a los dos integrantes del cuerpo técnico del “Tatengue”: el entrenador juninense Juan Manuel Azconzábal y el preparador físico Jorge Funes.

En lo que respecta al partido serán dos tiempos de 70 minutos que servirán para que Azconzábal y Kudelka vayan sacando conclusiones. Y también la gente, porque ambos encuentros se podrán ver por TV, uno en directo y el otro en diferido. La jornada en el Parque Independencia arrancará a las 10 con el primero de los encuentros y continuará con el segundo partido.

El plantel de Unión viajará en dos micros, llegarán, jugarán el partido y de inmediato se irán de regreso a Santa Fe. No se utilizarán las instalaciones (vestuarios) y la idea es permanecer el menor tiempo posible. Habría que ver si los jugadores se quedan a ver el partido que juegue el otro equipo o si, por ejemplo, el equipo que juega a primera hora termina y se va o si se quedan para presenciar el segundo encuentro.

Van a jugar dos partidos de 70 minutos, divididos en dos tiempos de 35 minutos. Casi con seguridad, en el primer partido jugarán los titulares (es el de las 10, que va en vivo) y habrá que ver si Azconzábal presenta a los mismos con los que ha entrenado esta semana, en la práctica de fútbol que se hizo en el 15 de Abril.

En la sesión de entrenamiento de ayer, Unión jugó con: Moyano; Vera, Blasi, Corvalán y Zenón; Cecchini, Leyes y Cañete; Cabrera, Márquez y Troyanski. Como puede apreciarse, Cañete sigue contando con la confianza de Azconzábal y le ha sacado una ventaja a Carabajal, que es el jugador que podría estar en ese lugar. Después, habrá que ver de qué forma se para el equipo o si va mutando en el sistema.

En Newell's se dará el regreso del delantero Ignacio Scocco a la entidad rosarina tras su paso por River Plate. Y formará con: Aguerre; Gabrielli, Fontanini o Guanini, Gentiletti y Bíttolo; Pablo Pérez, Julián Fernández y Moreno o Cacciabue; Sebastián Palacios, Ignacio Scocco y Maxi Rodríguez.



Primer caso de Covid-19

El defensor juvenil Lucas Esquivel de Unión de Santa Fe dio positivo en coronavirus, presenta síntomas leves y cumple el aislamiento establecido por protocolo, según informó ayer el club en su cuenta de la red social Twitter.

Además, la entidad santafesina aseguró que el zaguero realizaba el aislamiento correspondiente, según los protocolos que rigen en estos casos.

Esquivel integra la Reserva del club santafesino y, a raíz de su positivo de Covid-19, fueron hisopados preventivamente otros dos futbolistas de la reserva, que estuvieron en contacto con él.

Este es el primer caso de coronavirus que se presentó en el plantel de Unión, que era uno de los pocos clubes de la Liga Profesional de Fútbol que no había presentado jugadores contagiados.

El resto de los partidos

El fútbol argentino pondrá en marcha hoy su plan de regreso paulatino a la actividad con cinco amistosos que fueron autorizados previamente por el Gobierno y la AFA.

San Lorenzo-Argentinos, en el estadio Pedro Bidegain; Vélez-Banfield, en el José Amalfitani iniciarán la jornada desde las 9.30; y a la misma hora Estudiantes recibe a Arsenal desde en el Estadio "Uno". En tanto, desde las 11.30, Gimnasia La Plata, dirigido por Diego Maradona, y Huracán.