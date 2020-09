Messi, tras la salida de Suárez: "No que merecías que te echen como lo hicieron"

El futbolista Lionel Messi publicó hoy un mensaje de despedida al delantero Luis Suárez en el cual le apuntó a la dirigencia del Barcelona liderada por el presidente Josep Maria Bartomeu al señalar que el jugador no merecía que lo "echen", a la vez que remarcó que "a esta altura" nada lo "sorprende.

"Ya me venía haciendo la idea, pero hoy entré al vestuario y me cayó la ficha de verdad. Que difícil va a ser no seguir compartiendo el día a día con vos, tanto en las canchas como afuera. Los vamos a extrañar muchísimo. Fueron muchos años, muchos mates, comidas, cenas... Muchas cosas que nunca se van a olvidar, todos los días juntos", comenzó diciendo Messi.

En un mensaje que subió a su cuenta oficial de la red social Instagram agregó: "Va a ser raro verte con otra camiseta y mucho más enfrentarte. Te merecías que te despidan como lo que sos: uno de los jugares más importantes de la historia del club, consiguiendo cosas importantes tanto en lo grupal como individualmente. Y no que te echen como lo hicieron. Pero la verdad que a esta altura ya no me sorprende nada".

"Te deseo todo lo mejor en este nuevo desafío. Te quiero mucho, los quiero mucho. Hasta pronto, amigo", culminó el texto que el capitán del Barcelona publicó junto con una imagen en la que aparece junto a Suárez en el vestuario local del Camp Nou el pasado jueves 24 de septiembre, el día de su despedida oficial del club.