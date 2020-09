Regresan los amistosos

Con vistas a un posible retorno a la competencia de la Liga Profesional de Fútbol, mañana volverá a rodar la pelota para los diferentes equipos. Por el momento, son dos los partidos confirmados entre: Unión-Newell´s y Banfield-Vélez.

Acerca del primero, los dirigidos por el DT juninense Juan Manuel Azconzábal se preparan para la participación en la Copa Sudamericana y visitarán a Newell's Old Boys, en Rosario. Cabe recordar que Unión conocerá a su rival de la segunda fase del torneo internacional el 24 de octubre, cuando se realice el sorteo.

Respecto al segundo encuentro, Banfield tendrá su primer ensayo frente a Vélez Sarsfield, a las 9, en el estadio José Amalfitani de Liniers. Además, enfrentará el sábado 3 de octubre a Argentinos Juniors en el Florencio Sola y es posible que el miércoles 30 lo haga ante San Lorenzo en el bajo Flores.

En tanto, Lanús confirmó que enfrentará a Arsenal, el martes 29 a las 9 en el estadio granate. Luego, lo hará con Vélez el sábado 3 de octubre en el estadio de Liniers y con Defensores de Belgrano, el viernes 9, en el Néstor Díaz Pérez.

Estos ensayos estarán restringidos a no más de 20 jugadores por plantel, porque a eso hay que sumarle la cantidad de asistentes y médicos que tiene cada uno, que en total no pueden superar las 40 personas por equipo.