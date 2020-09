Malas noticias para Facundo Sava

Aunque no se sabe cuándo se retornará a la actividad, Quilmes comenzó otra jornada de entrenamientos y las novedades pasaron porque una de las estrellas del equipo no estuvo presente en las prácticas.

Los jugadores se entrenaron por la mañana en el Campo Auxiliar del Estadio Centenario y los trabajos se dividieron en dos grupos de jugadores de campo, uno compuesto por 11 futbolistas y otro de 12, y otro con cuatro arqueros.

La práctica se desarrolló con normalidad, pero Facundo Sava tuvo malas noticias ya que Sebastian Uzzante entrenó diferenciado por una molestia en el pie derecho y una de sus figuras no estuvo presente.

Se trata de Mariano Pavone, quien ayer no participó de la práctica junto a sus compañeros. El Tanque tuvo un problema personal y debió faltar a los entrenamientos. Sin embargo, se volvería a reintegrar.

Si bien Sava no pudo contar con Pavone, eso no fue un impedimento para que el entrenador pueda realizar trabajos con pelota en espacios reducidos. En esta actividad se enfrentaron 3 contra 3 y de a poco el "Cervecero" empieza tomar contacto y rodaje con el balón.