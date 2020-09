Nahuel Losada atajará en Belgrano

El arquero Nahuel Losada fue anunciado ayer como nuevo jugador de Belgrano de Córdoba y se sumará en las próximas horas al grupo que trabaja con vistas al reinicio de la Primera Nacional de fútbol.

El guardavallas que viene de actuar en All Boys, donde solo jugó un encuentro en la temporada que se interrumpió en marzo por la pandemia del coronavirus, tiene 27 años y tuvo paso también por Estudiantes de La Plata, donde no actuó al igual que en Unión de Mar del Plata, luego estuvo en Atlanta, donde participó en 19 encuentros en el 2016.

En All Boys había tenido un período entre el 2016 y 2018, en el que disputó 47 partidos, y luego en el 2018 fue cedido a Deportivo Pasto de Colombia, donde tuvo 18 presencias, antes de regresar al equipo de Floresta el año pasado.

Losada, que llegó con el pase en su poder, firmó un contrato con Belgrano hasta diciembre del 2021.