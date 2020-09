Sarmiento: el técnico Iván Delfino comienza con los ensayos de fútbol

Hoy comienza una nueva semana de trabajo para el plantel profesional de Sarmiento, que se sigue preparando para llegar de la mejor forma al reinicio del campeonato de la Primera Nacional.

Y esta semana sería importante porque el entrenador Iván Delfino comenzaría con los primeros ensayos de fútbol, que le permitirán ir definiendo el once ideal.

Con respecto al equipo que arrancaría el certamen, si bien faltan varias semanas de trabajo, la dirigencia del Verde aún no se retiró del mercado y en lo que resta de septiembre podría haber novedades importantes.

Según pudo averiguar este diario, la intención es lograr la llegada de, al menos, un refuerzo por línea. No obstante, habrá que ver cómo transcurren las negociaciones ya que Sarmiento no se encuentra en las condiciones financieras de otros tiempos.

En definitiva, un once que hoy podría salir a la cancha, sería con Manuel Vicentini; Yamil Garnier, Braian Salvareschi, Federico Mancinelli y Facundo Castet; Gabriel Graciani, Federico Vismara, Sergio Quiroga y Claudio Pombo; Maximiliano Fornari y Mauro Albertengo.

El plantel

Hasta el momento, el plantel con el que Delfino iniciará el torneo se compone por los arqueros Vicentini, Facundo Daffonchio, Martín Moyano y Pablo Fernández; y los defensores Mancinelli, Garnier, Castet, Juan Antonini, Martín García, Manuel García, Salvareschi, Lautaro Puñet y José Tomino.

También cuenta con los volantes Fermín Antonini, Francisco Molina, Juan Caviglia, Quiroga, Vismara, Bruno Liuzzi, Erik Lezcano y Pombo; y los delanteros Benjamín Borasi, Javier Arias, Julián Brea, Fornari, Albertengo y Lautaro Villegas.