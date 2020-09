"Este equipo representa a los hinchas", dijo Gallardo

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, analizó el empate ante San Pablo y destacó: "La gente entiende que el equipo lo representa de una manera. Más allá de cualquier problema, el equipo responderá. No llegamos como queríamos y más allá de la inactividad, el equipo mantiene un espíritu, cree en las posibilidades de juego, se sostiene en el tiempo y eso los avala y representa a los hinchas de River".

Agregó: "La respuesta del equipo fue muy satisfactoria después de seis meses de inactividad contra un equipo que venía en actividad. Hay que rescatar el gran esfuerzo de los jugadores, porque no era fácil volver después de tanto tiempo y por cómo nos plantamos".

Además, el “Muñeco” afirmó que River jugó "de igual a igual" en el Morumbí y lamentó los goles en contra de Enzo Pérez y Fabrizio Angileri.

"Le mostramos a San Pablo que no íbamos a retroceder. La idea era no darle protagonismo y le Imposibilitamos la salida limpia. Fue arriesgado porque físicamente íbamos a ver cómo lo podíamos sostener. Este punto es importante para lo que será el encuentro en Perú", manifestó Gallardo de cara al próximo partido.

Por último, el DT de River opinó que el grupo D será "cerrado hasta el final".