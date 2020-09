“Mi paso por Sarmiento fue el más importante de mi carrera”, confesó Gustavo "Tata" Benítez

El defensor Gustavo Benítez recordó su paso por Sarmiento en una entrevista exclusiva con Democracia. Si bien fue Douglas Haig el club que lo vio nacer deportivamente, el “Tata”, con 18 años como futbolista profesional, puso todo en la balanza y afirmó: “El paso por Sarmiento fue importantísimo en todo sentido. Fue el más importante de mi carrera, donde logré un campeonato y pude salir campeón".

"El título que obtuvimos en el 2012 fue algo único”, dijo en referencia al ascenso logrado de la B Metropolitana a la B Nacional.

No solo cosechó logros deportivos, sino que también forjó relaciones afectivas que aún hoy, desde Buenos Aires, mantiene: “Tengo muchos amigos del club y sigo en contacto con ellos. Junín fue una gran marca en mi vida para mí y para mi familia. Siempre me trataron muy bien y espero volver”, indicó.

La distancia no es un impedimento para que el “Tata” se haga presente en nuestra ciudad. Al respecto, expresó: “Soy de ir seguido, tengo amigos y sé que el club está en alza y le deseo lo mejor. Estoy siempre pendiente de Sarmiento, justo ahora se suspendió el torneo cuando me tocaba viajar para enfrentarlo, pero tengo los mejores recuerdos del club y siempre estaré agradecido”.

Elogios para Sergio Lippi

Al momento de tener que elegir un entrenador que haya dejado un legado en su paso por el Verde, Benítez no vaciló y eligió rápidamente. Acerca de ello, manifestó: “No solo en Sarmiento sino en mi carrera deportiva, Sergio Lippi fue el técnico que más me marcó porque tenía la característica de irte de frente y decirte si las cosas estaban bien o mal. Me profesionalizó demasiado para mi carrera”.

Y lo definió: “Tiene todos los condimentos. Pone los puntos cuando los tiene que poner y también es una gran persona en lo humano. Está siempre en contacto sobre vos, sobre tu familia y pendiente al jugador, no solo del que juega o del que ´tiene el chupetín´, como digo yo, sino del que está afuera también”.

Además de los logros conseguidos y del fundamentalismo expuesto en cada uno de sus equipos, la diferencia de Lippi, como explica Benítez, radica en el trato humano. El exjugador del Verde lo tiene en claro ya que fue en su paso por el club donde vivió experiencias únicas y que lo marcaron a fuego. Sobre esto, rememoró: “Se la jugó por mí porque confió cuando venía de una lesión. Me ha dado el respaldo que necesitaba en su momento, porque venía del fallecimiento de mi mamá y estuvo muy presente en todo momento junto con su cuerpo técnico”.

En este sentido, no recordó solamente la importancia de Lippi como cabeza de cuerpo técnico, sino también la de su preparador físico Jorge Funes. Al respecto dijo: “Hacían una gran dupla como profe y entrenador, un gran cuerpo técnico. Personas que me marcaron mucho para mi carrera".

Y añadió: “Trabajaban muy parecido al tener una forma similar de pensar. Jorge (Funes) te sacaba el máximo en los entrenamientos. Cuando uno es más grande se da cosas de mucho tiempo”.

A tal punto que la relación que construyó con Funes al día de hoy siguen en contacto: “Hablamos seguido porque es una persona que sabe mucho de fútbol, estudia y se preparó. Es un adelantado en lo suyo”.

La dupla defensiva

Uno de los pilares de aquella defensa del 2012 y que compartió más que un torneo fue Nelson González. Sobre el “Negro”, Benítez contó: “Fue una de las mejores duplas defensivas que tuve. Arrancamos los dos juntos, teníamos una juventud importante, estábamos muy bien en lo físico y era muy difícil pasarnos".

Agregó: "Éramos muy sólidos y tuvimos grandes partidos. Era ´medio asesino´, pero de los limpios porque no dejaba rastros. Igual no necesitábamos hacer tantas faltas porque estábamos muy bien y muy ágiles. Hoy usamos otras mañas pero en ese momento nos sentíamos fuertes y con confianza”.

A sus 34 años, el “Tata” ha evolucionado en su juego y forma de pensar. Sobre su maduración personal, señaló: “La experiencia te va llevando a cambiar. En ese momento jugaba una B Metropolitana y siempre digo que es la categoría más difícil. Era todo físico, otro juego, como sigue siéndolo. Hoy en la Primera Nacional me siento más cómodo porque tengo otros tiempos y voy leyendo la jugada, cosas que aprendí”.

Y comparó: “La Primera Nacional tiene la jerarquía de que los delanteros no te perdonan. En la B Metro te dan una vida más, pero en la Primera Nacional eso no existe y si te equivocás, pagás”.

Gritos sagrados

Sarmiento fue el club donde convirtió la mitad de los goles de su carrera. En el Verde, tuvo tres gritos de gol. Sobre ellos relató: “Me quedo con dos. El primero, el que le hice a Platense de cabeza cuando terminaba el partido. Nos habíamos comido una peloteada terrible y lo ganamos sobre la hora”.

Y continuó: “Y el otro con Estudiantes de Buenos Aires en Capital, cuando venían un punto arriba y nosotros segundos. De hecho, después jugué en Caseros y me recordaban ese gol. No tuve la suerte de hacer tantos goles pero los que hice siempre fueron decisivos o siempre estábamos peleando por algo. Siempre fueron emotivos”.

Gestión deportiva

En lo que es gestión deportiva, Benítez es una palabra autorizada al haber formado parte de siete clubes. En torno a esta temática destacó la gestión de Sarmiento y comentó: “Más allá de haber logrado el campeonato, se hicieron bien las cosas. Fueron años muy buenos y eso se rescata”.

También destacó la de su actual equipo: “Hoy en Riestra me siento muy cómodo. Es un club que tengo mucha satisfacción de que me hayan contratado, ya es el quinto año que estoy acá y eso pone contento al jugador al sentirse querido. Ambos clubes me han marcado para bien en ese sentido”.

El presente en Riestra

En la actualidad, Benítez se encuentra bajo las órdenes de Guillermo Duró, en Deportivo Riestra. Sobre la vuelta a los entrenamientos en Villa Soldati, con el correspondiente protocolo sanitario, compartió: “Estamos entrenando con dos turnos en grupos de seis jugadores. Tenemos la disponibilidad de varias canchas, lo que nos permite entrenar a la vez".

"Venimos muy bien porque no hemos tenido casos positivos de Covid-19. Estamos esperando que nos den una fecha para poder arrancar, que sería lo ideal, porque esto de no saber cuándo arrancamos nos tiene en el aire. Ojalá se solucione pronto y se empiece a calmar el tema de los contagios”, señaló.

Por último, compartió sus sensaciones personales. “Me siento bien y fuerte. Espero seguir jugando muchos años más”, concluyó.