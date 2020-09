Ignacio Cacheiro jugará en el fútbol de Rumania para la Universidad de Craiova

El futbolista Ignacio Cacheiro viajó hace siete días a Rumania para realizar una prueba en el Club Deportivo de la Universidad de Craiova, equipo que milita en la segunda división de aquel país, y definir su futuro deportivo.

Según pudo averiguar Democracia, el delantero juninense fue evaluado por el cuerpo técnico del club, en lo que refiere a lo físico para corroborar que no tuviera lesiones y no registrara un exceso de peso debido a las medidas sanitarias tomadas en nuestro país por la pandemia actual.Esto tiene que ver con que el torneo de fútbol rumano ya empezó, el 11 de septiembre y va por la tercera fecha, y Cacheiro se sumará a la plantilla del equipo sin haber hecho la pretemporada.

En diálogo exclusivo con Democracia, Cacheiro dijo: “El club está muy ordenado, está creciendo mucho y tiene muchos proyectos. Es un grande al que le fue mal algunos años y quiere volver a ser potencia en lo deportivo”.

Y compartió su máxima aspiración personal: “Ojalá pueda seguir con mi carrera en Europa”.

Ayer se produjo la firma del contrato hasta junio del año próximo. El exjugador del Verde compartirá plantel con otro argentino, el arquero oriundo de Pergamino de 31 años, Federico Taborda.

Club Deportivo de la Universidad de Craiova

En el actual torneo el equipo registra dos victorias y un empate, con un total de siete puntos, ubicándose en el segundo puesto.

El entrenador que dio el visto bueno y dirigirá a “Nacho” es el experimentado DT italiano Cristiano Bergodi, quien supo estar al frente del Modena, Pescara y Brescia, entre otros, y ser ayudante de campo en el Sassuolo, Lecce y Lazio.

Su actual equipo, la Universidad de Craiova, fue afiliada en el año 2013 a la Federación Rumana de Fútbol incluyéndosela en la Liga II.

Tercera experiencia en el exterior

Esta será la tercera experiencia en el extranjero para el futbolista surgido en River Plate de Junín y luego formado en las divisiones juveniles de Sarmiento. La primera fue en el año 2012 cuando se probó en España junto a Renzo Spinaci y la segunda fue en la Primera división de Ecuador, en el Aucas en el 2018.

Su paso por



Chacarita Juniors

El último paso de Cacheiro por el fútbol había sido en Chacarita Juniors, bajo las órdenes de Claudio Biaggio. Sobre la finalización de su vínculo contractual, dijo: “El 30 de junio se me terminó el contrato y al no conseguir una renovación automática de la AFA hasta diciembre, quedamos libres muchos jugadores. Quedó a criterio del club si querían renovarnos el contrato o no. En el caso de Chacarita, según nos comunicaron, fue que no se nos iba a renovar hasta no saber qué iba a pasar en el fútbol argentino”.

Sin embargo, el futbolista oriundo de Junín decidió volver a nuestra ciudad y continuar con sus entrenamientos a la espera de una nueva oportunidad en el fútbol. Al respecto, compartió: “No paré en mi casa por el tema de mi mamá que es grande y persona de riesgo. Estuve entrenando todos los días, saliendo a correr para no parar. El preparador físico de Chacarita nos pasó planes para entrenar pero generales, no son muy específicos”.

También realizó un balance por su paso por el club de San Martín: “No fue positivo porque tuve varios altibajos. Cambiamos tres veces de técnico y no se nos dieron los resultados. Un equipo que se había armado para pelear arriba ni siquiera terminó en el Reducido. Por lo tanto, el resultado no es positivo tanto en lo grupal como en lo individual”.

Su paso por el Verde

Cacheiro debutó profesionalmente en el equipo de nuestra ciudad en el año 2013, tras vestir la casaca de “La Loba” y la del Verde en las divisiones juveniles de AFA. En tal sentido evaluó: “Sarmiento me dio mucho, me formó como jugador y persona. Me dio la oportunidad de ser profesional, que no es poca cosa. Traté de representarlo de la mejor manera, dándolo todo. No creo que haya una injusticia, el tema de volver al club no sólo depende del técnico sino también de los dirigentes que tienen la última palabra”.

Y sintetizó: “Siempre dije que me gustó Sarmiento, me siento muy identificado. Las ganas de volver siempre están. Si uno recibe la llamada de un club que me dio tanto, es imposible cerrarle la puerta a Sarmiento”.

"Cache", goleador de Sarmiento en el último torneo de la Primera "B" Nacional (el "Verde" quedó a un paso del ascenso, tras perder la final del Reducido ante San Martín de Tucumán por un global de 5 a 2), inició su carrera como profesional en el C.A.S., en la "B" Nacional 2013/14 y aún recuerda el golazo que en ese certamen le marcó a Independiente de Avellaneda en el arco de calle Gandini del estadio "Eva Perón", lo que le valió ganar trascendencia a nivel nacional, ya que fue reporteado por varios medios de Capital Federal.

