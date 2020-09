River Plate visita al San Pablo (B)

River Plate, que volverá a jugar un partido oficial luego de 189 días de inactividad a causa de la pandemia de coronavirus, reanudará su participación en la Copa Libertadores visitando hoy a San Pablo de Brasil, por la tercera fecha del grupo “D”.

El encuentro se desarrollará en el estadio Morumbí, en la ciudad de San Pablo, desde las 19, con el arbitraje del uruguayo Estéban Ostojich y televisación de la señal ESPN.

Por el mismo grupo, en el estadio nacional de Lima, Liga Deportiva de Ecuador le ganó anteanoche a Binacional de Perú por 1 a 0.

El puntero, con tres cotejos, es Liga con seis unidades, seguido por River, San Pablo (en dos partidos) y Binacional (tres jugados), con tres unidades.

River encara esta reanudación sin Ignacio Scocco (volvió a Newell's) y el colombiano Juan Ignacio Quintero (ultimando detalles para firmar contrato con Shenzhen de China), Milton Casco (positivo por coronavirus) y Lucas Pratto (distensión en el isquiotibial derecho).

No obstante, el peor rival de River no será el potente equipo paulista, sino la falta de fútbol, de ritmo de competición, más allá que el equipo de Marcelo Gallardo llega con un buen estado físico.

El equipo "Millonario" no pudo jugar partidos amistosos a causa de la pandemia y realizó limitadas prácticas de fútbol, enfrente tendrá a un equipo que suma 10 partidos en el Brasileirao, está segundo junto al Mineiro de Jorge Sampaoli a dos unidades del Inter de Eduardo Coudetl.

Pero River tiene jerarquía en su plantel y Gallardo no va en posición de "víctima" al Morumbí, por el contrario ya que avisó: "Vamos a dar pelea, a dar batalla, no vamos a ceder la iniciativa".

Durante la semana Gallardo pensó en un equipo con el colombiano Rafaél Borré y Matías Suárez en la ofensiva, con una cuota de creatividad por demás interesante gracias al trío integrado por Enzo Pérez, Ignacio Fernández y el uruguayo Tomás De la Cruz.

San Pablo jugará ante River sin un baluarte del equipo como el notable defensor (exBarcelona y PSG) Dani Alves, quien se fracturó el antebrazo derecho, y tampoco contará con Pato, que rescindió contrato en los últimos meses.

Las probables formaciones serían estas, bajo arbitraje de Esteban Ostojich:

San Pablo: Tiago Volpi; Igor Vinicius, Diego, Léo y Reinaldo; Tche Tche, Gabriel Sara, Hernanes e Igor Gomes; Vitor Bueno y Paulinho Boia o Pablo. DT: Fernando Diniz.

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola y Fabricio Angileri: Rojas o Álvarez, Enzo Pérez, Ignacio Fernández y Nicolás de la Cruz; Rafael Borré y Matías Suárez. DT: Marcelo Gallardo.

Defensa y Justicia va por su primer triunfo

Defensa y Justicia recibirá hoy a Delfín, de Ecuador, en busca del "milagro", tal como lo definió el entrenador Hernán Crespo, de clasificar a la próxima ronda de la Copa Libertadores de América.

El partido correspondiente a la tercera fecha del Grupo “G” se disputará desde las 19 en el estadio Norberto "Tito" Tomaghello de Florencio Varela, con arbitraje del chileno Roberto Tobar y transmisión de ESPN.

El "halcón" no tuvo un buen arranque en su primera participación en la máxima competencia sudamericana ya que perdió ante Santos, como local, por 2-1; y luego cayó en Paraguay ante Olimpia por el mismo marcador.

Estos resultados dejaron al equipo de Hernán Crespo en la última posición del grupo que lidera Santos, de Brasil, con siete puntos.

Delfín, de la ciudad costera de Manta, llega a este partido en medio de un presente irregular, con cambio de entrenador mediante ya que el argentino Miguel Ángel Zahzú reemplazó en el cargo a su compatriota Carlos Ischia, quien fue despedido hace dos semanas.

Las posibles formaciones serían estas:

Defensa y Justicia: Ezequiel Unsain; Néstor Breitenbruch, Juan Rodríguez, David Martínez y Mauricio Duarte; Ciro Rius, Nelson Acevedo o Washington Camacho y Marcelo Benítez; Braian Romero, Nicolás Leguizamón y Francisco Pizzini. DT: Hernán Crespo.

Delfín (E): Alain Baroja; Joao Ortiz, Jerry León, Agustín Alé y Geivanny Nazareno; Janner Corozo, David Noboa, Charles Vélez; Oscar Benítez; Jhon Cifuente y Carlos Garcés. DT: Miguel Angel Zahzú.