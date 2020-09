Sergio Galante: "Tuve dos veces la chance de jugar en Sarmiento y no se dio, es algo que quedó pendiente"

Sergio Eduardo Galante tiene 56 años y se destacó como futbolista cuando a los estadios de Junín concurría mucho público, con campeonatos sumamente competitivos y jugadores que tomaban con mucha responsabilidad este deporte, para demostrar cada fin de semana lo mejor de sí sobre el verde césped.

El "Tara", como lo conocen familiares, allegados y amigos, también paseó sus condiciones para desarrollar el deporte más popular entre los argentinos en conjuntos de la región y al ser entrevistado por Democracia hizo un balance de su trayectoria.

Guardo los mejores recuerdos de mi época de futbolista y quedan amistades que perduraron a través del tiempo.

Inicialmente, dijo: "Mi niñez fue tranquila, no había entonces tanta tecnología como ahora, así que todos los días era jugarnos un `picadito´ entre los amigos del colegio y todo era fútbol. Viví con mis abuelos en calle Alberdi y Ruta 188, enfrente de donde está ahora la Clínica `La Pequeña Familia´ y el bar de Pratolongo. Me mezclaba a la hora de jugar con chicos más grandes que yo, en el denomina `Triángulo´. Después, siendo ya un poco más grande, jugué en un equipo del barrio que se llamaba Carlos Gardel. Hoy tengo muchos amigos que formaban ese equipo y, lamentablemente, algunos ya fallecieron".

Sobre sus comienzos en inferiores en la Liga Deportiva del Oeste, el "Tara" recordó:

"Comencé a jugar en un equipo afiliado a los 12 años, en el Club Jorge Newbery. Hasta allí me llevó Luis Galante, un tío de mi papá y muy conocido en la entidad y en el fútbol juninense. Allí tuve como técnicos a `Cacho Marengo´ y Dionisio García y el profesor era Sergio Lippi. Luego de mi paso por las formativas de Jorge Newbery, debuté a los 17 años contra Mariano Moreno y ese partido empatamos 1 a 1. Yo jugaba de marcador de punta izquierda, luego pasé a hacerlo como lateral derecho y, además, jugué en todos lo puestos de la defensa, aunque también de `8´".

Además de su trayectoria como jugador del "aviador", el Club Jorge Newbery, Galante reseñó diciendo: "También jugué en Rivadavia de Junín, Ingeniero White y Juventud Unida de Banderaló, equipos de la Liga Villeguense de Fútbol; en el Club Atlético Alem, Alumni de Vedia (ambos de la Liga Deportiva Central Vedia); Deportivo Baigorrita cuando estaba en la Liga Toldense de Fútbol; y culminé mi carrera a los 35 años en el Club Atlético Agustina, de la Liga de General Arenales".

Sus referentes futbolísticos

Luego de comentar que sus referentes en el fútbol argentino fueron "Diego Maradona, Juan Román Riquelme, Ariel `Burrito´ Ortega, Néstor Clausen, el `Cabezón´ Oscar Ruggieri y el `negro´ Hugo Ibarra; a nivel local `Peteca´ Molina, Juan Carlos Vilches, el `Piojo´ Caicedo y Aldo Ramón González, y a nivel internacional Lionel Messi, Ronaldo, Ronaldinho, Cafú, Roberto Carlos y Dani Alves", Sergio se refirió a su retiro de la actividad futbolística.

Comentó: "Dejé de jugar cuando terminó el campeonato con Agustina. Aunque soy director técnico recibido, nunca pude trabajar como entrenador por falta de tiempo, pero me hubiera gustado mucho dirigir en algún club de Junín o empezar siendo ayudante de campo. Me gustan los jugadores que tienen talento, picardía a la hora de estar dentro de la cancha, que sean inteligentes y -sobre todas las cosas- que tengan personalidad y sean responsables, porque con todo eso llega a Primera, seguro".



Aunque hace ya veinte años que dejó la práctica oficial, comentó: "Sigo jugando los fines de semana en la Peña `El Molino´, con mis amigos", mientras que en cuanto al porqué surgió su apoyo, rememoró expresando: "Mi sobrenombre viene de (Alberto) Tarantini, el `Conejo´, quien jugaba en ese tiempo en Boca. Como soy hincha de Boca y jugaba de `3´ en las inferiores de Jorge Newbery, me habían regalado el equipo completo para los Reyes Magos, con la camiseta Nº 3".

"Tuve dos veces la oportunidad de jugar en Sarmiento. Una fue cuando tenía 18 años y no se dio, a pesar de que me había recomendado Horacio `Taqueta´ Barrionuevo, quien había sido técnico mío en la selección juvenil de Junín, y luego cuando tenía 25 años y ya jugaba en la Liga de General Villegas. Allí, el técnico de nuestro equipo era Mario Alberto Rizzi y el profesor era Sergio Lippi. En Sarmiento, estaba como entrenador Mario Finarolli, pero tampoco se dio y es algo pendiente que me quedó". Galante hizo llegar un agradecimiento: "A todos, jugadores, directores técnicos, preparadores físicos, masajistas y directivos de los clubes por los que paseé y también al periodismo de Junín".

Algunos de los grandes equipos que integró

El "Tara" Galante detalló a Democracia cómo se integraban algunos de los grandes equipos de los que formó parte en su carrera como futbolista:

"En Jorge Newbery se armó un conjunto muy importante, con el `Gato´ Pérez al arco, Oscar Sharry, Lazlo y Heriberto Correa conmigo en la defensa; Caicedo, Magalhaes, el `Reca´ Arturo Dionisio Traverso, Héctor Eleuterio Montes, Aldo Ramón González y el `Yani García. El director técnico era Horacio Harguindegui y también alternaban Daniel Banegas, Sergio Correa, el `Cucho´ López y Cristián Sabattini, entre otros".

En cuanto al que él mismo denominó "El Dream Team" del Deportivo Baigorrita, dijo: "Ahí compartí equipo con Julio y Sergio Correas, Germán Melo, Leopoldo Tomino, Oscar `Chaqueño´ Morales, el `Rata´ Bustamante, más los jugadores del club, que entre otros eran Del Fabbro, Cirulli, Raimundi, Monti, Silva, etc., y el técnico era Cipelli".

Sobre su paso por Banderaló, el "Tara" expresó: "En Ingeniero White, jugaron conmigo `La pepona´ Gastón Caresani al arco; Cernadas, Santiago Facciolli, el `Piojo´ Caicedo, Juan Carlos Gho, y el `Chino´ Mendoza, entre otros, mientras que en Juventud Unida de Banderaló también tuvimos muy buen equipo, con Caresani, Cernadas, Daniel Di Gilio, Tenaglia, el `Chango´ Godoy, Dalmaso, Víctor Martínez, Ariel Giangualano, Jorge Fabián Lamónica, Walter `Wali´ Pereyra, `Yani´ García y Julián Camino, quien había sido múltiple campeón con Estudiantes de La Plata. El técnico era Mario Rizzi y `profe´ Sergio Lippi. Guardo los mejores recuerdos de mi época de futbolista y quedan varias amistades que perduraron a través del tiempo", completó Sergio Eduardo "Tara" Galante.