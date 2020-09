"Vamos a San Pablo a dar batalla", dijo Marcelo Gallardo

River se entrenó ayer por la mañana pensando en su predio en Ezeiza, donde realizaron trabajos tácticos y estiramientos musculares. El entrenador Marcelo Gallardo alternó en la línea defensiva con 3 y 4 jugadores, de cara al duelo con San Pablo en el Morumbí, por la tercera fecha del Grupo “D”.

"No nos vamos a hacer muchas preguntas (en alusión a la diferencia física con el rival), iremos a Brasil a jugar. Vamos a dar pelea, a dar batalla, no vamos a ceder la iniciativa a San Pablo. Después veremos", destacó Gallardo en una rueda de prensa que ofreció a través de Zoom para la prensa partidaria del club.

Si bien el entrenador no lo confirmó aún, el último equipo que paró Gallardo estuvo conformado por: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola y Fabricio Angileri; Julián Álvarez, Enzo Pérez, Ignacio Fernández y Nicolás de la Cruz; Rafael Borré y Matías Suárez.



La conferencia

El entrenador Millonario tuvo contacto con la prensa en y se mostró crítico respecto de la reanudación de la actividad internacional.

Sobre la lista de buena fe, Gallardo manifestó: "Yo trabajo con un grupo de no más de 30 jugadores y después la posibilidad (que da Conmebol) de sumar hasta un techo de 50 es un despropósito porque no tengo esa cantidad. Los jugadores de reserva recién empezaron”.

En referencia a la salida del volante colombiano Juan Fernando Quintero, Gallardo contó: "'Juanfer' me lo planteó, tenía ganas de irse y es muy simple y quizá las formas no fueron las más prolijas, no hay nada que decir, voy a rescatar el valor que tengo hacia el jugador y lo que nos dio va a ser eterno".

Y consultado sobre el caso de Lucas Martínez Quarta, que podría ir al Celta de Vigo, respondió: "No hay nada oficial, tampoco por Martínez Quarta que no me manifestó nada de irse, no puedo dejarme llevar por el deseo de los representantes con ofertas que nunca llegan, pero no vamos a retener a nadie".

El rival

San Pablo lleva 10 partidos en el torneo Paulista donde ganó 5, empató 3 y perdió 2. Ayer abrió la fecha 11 y venció por 1-0 a Paranaense, con gol de Luciano ¿Repetirá equipo Fernando Diniz?