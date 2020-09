Todo es incertidumbre en Boca: entre la confusión de Conmebol y varias lesiones

El equipo dirigido por Miguel Ángel Russo entrenó ayer en el predio de Ezeiza pensando en el partido del jueves, cuando Boca Juniors visite Paraguay. Se realizó un ensayo de fútbol formal.

De un lado estuvieron Esteban Andrada; Aaron Molinas (es mediocampista, pero jugó ahí por la ausencia de Weigandt), Lisandro López, Renzo Giampaoli, Frank Fabra; Nicolás Capaldo; Eduardo Salvio, Guillermo Fernández, Edwin Cardona; Carlos Tevez y Franco Soldano.

Y del otro lado, los 11 fueron Agustín Rossi; Leonardo Jara, Carlos Zambrano, Carlos Izquierdoz, Emmanuel Mas; Jorman Campuzano; Mateo Retegui (es delantero, pero se paró por ese sector), Iván Marcone, Gonzalo Maroni; Mauro Zárate y Walter Bou.

Ausentes

Otra vez estuvo ausente Julio Buffarini, con un fuerte dolor en el gemelo derecho, quien estuvo en kinesiología y está en duda para el jueves ante Libertad. Si no llega, su lugar lo ocuparía Leonardo Jara.

Ayer se retiró con una molestia muscular Sebastián Villa, quien podría estar en la lista de viajeros pese que hasta ahora Boca mantiene la decisión de que no juegue hasta que se expida la Justicia en la causa penal que afronta por violencia de género, denunciado por su expareja Daniela Cortés.

Villa se fue de la práctica rumbo a un centro médico para realizarse estudios para conocer el grado de su molestia.

Quien no va a poder viajar es Ramón "Wanchope" Ábila, quien según el parte médico del viernes pasado tiene un desgarro grado dos en el recto anterior y tiene para 20 días de recuperación.

El 11 de Russo

Un posible equipo titular para enfrentar a Libertad, de no haber novedades con los permisos de los testeos, estaría conformado por: Esteban Andrada; Julio Buffarini o Leonardo Jara, Carlos Zambrano, Lisandro López o Carlos Izquierdoz y Frank Fabra; Eduardo Salvio, Jorman Campuzano; IvanMarcone y Guillermo "Pol" Fernández; Carlos Tevez y Franco Soldano.

Hoy el plantel de Boca trabajará en Ezeiza y embarcará a las 19:00 en un vuelo chárter de solo 50 pasajeros rumbo a la capital paraguaya para enfrentar el jueves a Libertad, desde las 21.

Con dos fechas jugadas, Boca suma cuatro puntos en el Grupo H de la Copa Libertadores, mientras que Libertad es líder con seis. Caracas de Venezuela tiene un punto y cierra Independiente Medellín sin unidades.

Confusión

Mientras la Conmebol autoriza a Boca a viajar a Asunción con futbolistas que den testeos positivos tras los 14 días de aislamiento sin síntomas de coronavirus, y un funcionario del gobierno paraguayo informaba lo contrario, el entrenador Miguel Russo no sabe aún con qué jugadores podrá contar el jueves para enfrentar a Libertad por la Copa Libertadores.

La Conmebol hará hoy un testeo oficial al plantel boquense, mientras que el realizado ayer por parte del cuerpo médico xeneize, aunque no hubo confirmación por parte del club, habría dado positivo en algunos de los 18 jugadores que ya tenían el alta sanitaria, por haber pasado los días de aislamiento y estar inmunes para contagiar a otra persona.

Sin embargo, Guillermo Sequeira, director de vigilancia sanitaria del ministerio de Salud del país guaraní, dijo ayer en radio que "todos los jugadores que bajen al aeropuerto deben mostrar el test negativo, los positivos al Covid-19 no van a poder ingresar al país".

"Desde el ministerio de Salud no emitimos ningún comunicado de un permiso de viaje a los jugadores de Boca que dieron positivo al Covid, pero el período de contagio ya pasó", señaló el funcionario para agregar más confusión aún.