Desmienten rumores de un pase de Lautaro Martínez al Real Madrid

Carlos "Beto" Yaqué, uno de los representantes del delantero argentino Lautaro Martínez, afirmó ayer que "no" existe ningún acuerdo con Real Madrid, tal como aseguró la prensa italiana y, a la vez, confirmó que seguirá en Inter.

Yaqué y Rolando Zárate, el otro representante del "Toro", se reunieron con la dirigencia de Inter y a la salida del encuentro desmintieron la versión del acuerdo con Real Madrid y confirmaron la continuidad del atacante en el equipo "neroazzurro".

"Con el Real Madrid no hay absolutamente nada, no hablamos de eso ni del Barcelona. Lautaro se queda en el Inter", expresó Yaqué en un breve diálogo con un medio.

Según información del mismo medio, los agentes de Lautaro y la directiva de Inter tendrán una nueva reunión para afinar los detalles de un nuevo contrato.

Martínez, de 23 años, llegó a Inter en julio de 2018 y por ese entonces firmó un vínculo hasta 2023. En dicho acuerdo existía una cláusula de rescisión de una suma cercana a los 100 millones de euros que venció a mediados de julio.

La posición del club es que cuando expiró dicha cláusula, el delantero quedó afuera del presente mercado de pases. La idea de los representantes del bahiense es mejorar y extender el contrato e incluir una cláusula razonable para la próxima ventana de transferencias.

De esta manera, se descartó la versión del acuerdo sorpresivo con Real Madrid que había publicado hace unas horas el portal italiano Sport Mediaset.

Incluso, el portal ABC de España también había consultado a fuentes del club madrileño que habían negado "tajantemente" la posibilidad de sumar al ex Racing Club.