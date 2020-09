Mario Rizzi: “Salir campeón con Sarmiento fue el mayor logro deportivo de mi vida”

Una figura que supo destellar con su pierna derecha en el fútbol nacional, donde estuvo a punto de integrar el seleccionado argentino que se consagró en 1978. Una lesión truncó ese sueño. Sin embargo, supo reinventarse como entrenador y dejó su huella en el ascenso argentino, donde dirigió a 17 equipos. Mario Rizzi no se olvida de sus raíces verdes y juninenses, que al fin y al cabo son las que más le tiran.

Sobre sus pasos, como jugador (en 1985) y como director técnico (tuvo tres ciclos: (2004, 2005, 2008), contó en diálogo con Democracia: “En Sarmiento pasé los momentos más lindos de mi vida. Es mi casa, donde me crie, están mis amigos, mis sobrinos. Iba a la cancha de chiquito, desde los cinco años mi papá me llevaba a la cancha. Recuerdo que iba a ver a 'Taqueta' Barrionuevo, era como ir a ver a Messi ahora. Tenía ese pensamiento, íbamos todos a verlo a él”.

El club de la ciudad ocupa un lugar central en la vida de “Marito”. Al punto de tener discusiones o peleas con personas que criticaran al Verde. Al respecto, recordó: “En la época que yo jugaba estaba la contra de los equipos de la liga y Sarmiento, y siempre me peleaba por Sarmiento. Para mí Sarmiento era Junín, después estando en Buenos Aires lo he tratado de ayudar desde distintos lugares”.



No solo peleas con hinchas de otros clubes o críticos de oficio, sino también casi pierde un trabajo por el club del que es hincha: “Cuando me pongo a dirigir All Boys y Sarmiento era mi rival, estaba Mario Finarolli de técnico y 'Lucho' Aguilera de ayudante. Empezamos el campeonato, y a los equipos que largábamos los agarraba Sarmiento. Entonces me llama 'Lucho' y me dice: ´Vi que jugaron contra Atlanta y quería saber cómo juega´. De esa forma, todas las semanas les iba pasando los informes de cómo jugaban los equipos a los que se iba a enfrentar Sarmiento. ¿Cómo termina la historia? Faltaban cuatro fechas. ¿Quién era el rival directo de AllBoys? Sarmiento. Si se llegaban a enterar en el club me echaban. Mirá vos el sentido de pertenencia que tengo por el club”.



Y agregó: “En definitiva, cuando nos enfrentáramos iba a ganar el mejor. Faltando una fecha, con un punto de diferencia, terminamos 0-0 y luego jugamos contra Defensores y salimos campeones”.

Pese a los campeonatos conseguidos con All Boys en 1993, el de Tigre en 1994 o el de Sportivo Italiano en 2014, Rizzi puso toda su trayectoria como DT en la balanza y confesó: “Salir campeón con Sarmiento fue el mayor logro de mi vida, así salga campeón del mundo después. Cuando entramos por Benito de Miguel y me estaba esperando mi mamá aplaudiéndome y tirándome un beso. Poder hacerlo en mi hogar, con mi club, la felicidad de mi vieja, toda gente amiga que me conoce de toda la vida. Fue distinto a todo lo demás”.

Captación de futbolistas



En la actualidad, Mario Rizzi integra la Secretaría Técnica de San Lorenzo de Almagro, donde es el encargo de rastrear a talentos que existan en nuestro fútbol. Acerca de ello, explicó: “El equipo campeón de América de Bauza tenía seis jugadores surgidos en el ascenso. Juan Ignacio Mercier (de Tristán Suárez y Platense), Néstor Ortigoza (Chicago), Julio Buffarini (Ferro), Martín Cauteruccio (Quilmes), Gonzalo Verón (Sportivo Italiano) y Mauro Matos (Armenio)”, y comentó: “Era un terreno donde se podía trabajar y la idea era que le sirva al club”.

En este sentido, una de las ventas que resaltó fue la del exjugador de Sarmiento, Ezequiel Cerutti. “El 'Pocho' se compró a Junín en cinco mil pesos y después San Lorenzo lo vende a un millón y medio de dólares. El tema es descubrirlo antes al futbolista, en esa etapa. Para eso hay que hacer una buena selección”.



La captación de jugadores es su actual trabajo porque sabe distinguir cuándo un futbolista es un dotado. Lo supo ver en el San Lorenzo que ganó la Copa Libertadores. Por ello, expuso: “En Argentina hay una deuda, hay que enseñar a los que enseñan, hay que enseñarles a los juveniles, darles las herramientas y capacidades. No hay maestros en la formación, hoy la mitad de los que trabajan con chicos no están capacitados”.

Sarmiento y San Lorenzo, los dos amores de Mario Rizzi. “No puedo elegir entre ellos, es como que un padre elija entre sus hijos”.

Fue el último en convertir un gol en el “Viejo Gasómetro” de San Lorenzo, el estadio que utilizó el Ciclón y donde anhela volver a jugar en un futuro cercano. Sin embargo, donde quiere volver “Marito” es a su raíz, a Junín.