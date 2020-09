"Busco brindarme al máximo", dijo Mancinelli en su llegada a Sarmiento

El experimentado defensor Federico Mancinelli se entrenó ayer por primera vez junto al plantel profesional de Sarmiento, que se prepara para el reinicio del Campeonato de la Primera Nacional.

Tras sumarse a la pretemporada, el marcador central de 38 años contó a Democracia sus expectativas de cara a lo que se viene. Sobre su llegada al Verde, explicó: "El manager Mariano Sardi se comunicó conmigo para saber si me interesaba venir a Sarmiento. Me puse muy contento y le dije que sí".

Añadió: "Me interesó la posibilidad de venir a un club que está muy bien, que se mantiene en la pelea y que siempre aspira a más. A Mariano lo conocía y las cosas que me dijo me dieron un empujoncito para venirme".

"Es un club que está ordenado, que cumple con lo que promete, tiene un predio muy bueno, una cancha linda que atrae a mucha gente y una ciudad tranquila que nos permite disfrutar de jugar al fútbol. Todo eso en la balanza es muy importante", agregó.

Sobre su aporte, expresó: "Vengo a colaborar desde donde me toque. Quiero aportar mi granito de arena en un plantel que no ha tenido grandes recambios. Busco brindarme al máximo como hice en todos los lugares en donde estuve y tratar de que se cumplan los objetivos a nivel grupal, que son más importantes que los individuales".

Para completar, contó: "A Iván Delfino no lo conocía. Conversé con él la semana pasada, cuando ya estaba muy avanzada la negociación. Tengo las mejores referencias de él. De mi parte, podría aportarle la experiencia que he ido adquiriendo en mi carrera, el compromiso de uno y entregarse al máximo".

También comentó: "Nunca pensé en mi retiro deportivo. Este desafío deportivo es muy motivador y lo tomo con muchas ganas. Espero mantenerme como lo venía haciendo".

"Ha sido un torneo muy parejo el de la Primera Nacional. Quedó demostrado que cualquiera le puede ganar a cualquiera. La aspiración de siempre es ir por lo máximo. Habrá que ver si tenemos la capacidad y si tomamos las decisiones correctas para poder hacerlo", finalizó el defensor.

Cabe agregar que Mancinelli viene de jugar en Patronato y es el segundo refuerzo de la temporada. El primero en llegar fue el delantero Mauro Albertengo.

La pretemporada del Verde continúa hoy, desde las 13.30, en el predio Ciudad Deportiva. Allí podrían estar presentes Francisco Molina y Fernando Núñez, jugadores que se habían contagiados, de Covid-19 y que ayer recibieron el alta.

--

--> La historia de Agustín Lescano, el enganche que Iván Delfino convocó a la pretemporada