Calabró: "El fútbol amateur te da un montón de amigos, esa es la verdadera y mejor cosecha"

El juninense Ricardo Carmelo Calabró es palabra autorizada para hablar sobre fútbol, ya que fue destacado jugador, también director técnico y siempre está ligado al deporte más popular entre los argentinos, ya que es una de sus pasiones.

Nació hace 62 años en nuestra ciudad, es hijo de Juana Lucía Toledo y de Carmelo Calabró, de su unión con Dora Costantino tiene dos hijos (Enzo Matías y Antonela) y trabaja en el Ferrocarril Belgrano Sur, en Buenos Aires, aunque por la pandemia y la cuarentena, hace varias semanas que está aquí, en su pueblo natal, "en Villa Belgrano, a media cuadra de la placita (en calle Borges, entre Siria y República Libanesa), frente a la sede del Club. Cuando era chico, siempre nos juntábamos con mis amigos en la sede del club y compartí con Bersano, Gionfrido, Lavecchia, León, Cammarotta, y muchos amigos más, hasta la adolescencia. Jugábamos siempre los de mi barrio contra los pibes del barrio Obrero y no se suspendía ni por lluvia, en el campito de Primera Junta y Tucumán", dijo "Richard" al comienzo de la charla con Democracia.

A los chicos que se quieren iniciar en el deporte, les diría que lo hagan con muchas ganas, pero que también estudien.

Amplió conceptos diciendo: "Yo empecé a jugar en divisiones inferiores en el Club Sarmiento, desde los 8 años. Mi tío me llevó al `verde´ y estuve con el maestro `Pepe´ Rusiñol, el mejor técnico de inferiores de Junín, por lejos. Con él, era aprender a jugar bien sí o sí. Estuvo en Sarmiento hasta los 17 años, jugamos finales en inferiores contra Independiente y el River de Pozo, Sosa y Almiró, o Independiente con Luis Santillán, `Pelusa´ Stefanoni, verdaderos equipazos tenían. Aparte, jugábamos campeonatos de fútbol 5 con el equipo que se llamaba `Mecánica Cando´ e integraban Daniel Pesaresi, Navarini, `Tatín´ Bogey, `Cachito´ Villaplana, el `Negro´ Donati, Julio Scandolera, Daniel Falabella, siendo técnico Nelson Scandolera, quien nos llevaba en un auto `Morris´ a todos para poder ir a jugar y a la vuelta, nos dejaba a todos en casa. Un fenómeno".



Continuando con sus conceptos, Calabró recordó: "Cuando yo tenía 17 años en la Liga Deportiva del Oeste pusieron la doble afiliación a los que jugábamos y por eso decidí irme a jugar a `Villita´. Ahí encontré a grandes personas y jugadores, como `Tito´ Bello, Eduardo `el torito´ Rassi, Oscar Núñez, el `perro´ Roberto Pezoa, Sueldo, Dehesa y muchos más, todos buena gente. No me olvido que en Sarmiento tuve también grandes compañeros, como `Tatín´ Bogey, Julio Scandolera, Américo Bracchi, Guillermo Miñones, `el patón´ Spacapán, Sola, Jorge `Coco´ Benítez y muchos más".

Más adelante, el reporteado manifestó: "Mi debut en primera fue en Sarmiento, jugado medio campeonato y lugué me vine Villa Belgrano. Jugaba de marcador central o marcador de punta izquierda cuando vine a `Villita´ y mis ídolos fueron de esos puestos, Daniel Alberto Passarella y Enzo Trossero. También jugué en Atlanta de Vedia con Tarditti, Galeano, Omar Silva, también en Rivadavia de Junín, Ambos Mundos, Huracán de Rojas, Argentino de Lincoln e Independiente de Chivilcoy, con Roberto Pezoa, Horacio Massari y `Josecito´ Salvo. Finalmente, volví a Villa Belgrano y me retiré a los 31 años".



La etapa como director técnico

Siguiendo ligado al fútbol, llegó la etapa de Ricardo Calabró como director técnico y al respecto, señaló: "Arranqué como DT en 1988, junto con el `Beto´ Natoli, Después seguí con Horacio Bracconi, un amigazo, y posteriormente trabajé junto con Lucio Omar Moyano. Como entrenador dirigí en 1992 a San Martín de Chacabuco, que resultó el primer equipo de la Liga Chacabuquense de Fútbol en pasar la primera fase en un Regional. Luego trabajé dirigiendo a El Linqueño y volví a Villa Belgrano para salir campeón con Escudero, Ferro, el `Toro´ Rassi, Daniel Ferreyra, Héctor López, Astíz, más varios jugadores jóvenes de mucha calidad. Para el Torneo del Interior, nos reforzamos con jugadores de Junín, como `Tati´ Girad, el `Colo´ Maillot, Daniel Gallego, el `Chueco´ Catamarca, Sergio Correas, Roberto Barragán, el `Mencho´ Hugo Neculpan, Jorge Barragán, el `Muñeco´ Daniel Diósquez, Taparello, un `9´ de Venado Tuerto, más los jugadores del club. Hicimos una gran campaña y se llegó hasta la ultima fase con chances, jugando contra equipos de gran jerarquía, como Olimpo de Bahía Blanca, Deportivo Quequén y otros. Pero por el momento, en la actualidad, no estoy pensando en volver a dirigir", recalcó.

Deportes y estudio

Luego sentenció: "A los chicos que se quieren iniciar en el deporte, les diría que lo hagan con muchas ganas pero que también estudien. En el futuro del jugador, influye mucho la preparación que le da el cuerpo técnico, que debe prepararlos para la alta competencia" y dijo: "Para despuntar el vicio, hago fútbol con el equipo Seniors de Villa Belgrano, un par de veces por año, y con los veteranos del Ferrocarril, siempre que haya asado de por medio (risas), Ricardo completó sus conceptos diciendo: "Villa Belgrano es mi vida, nací en el barrio, me crie allí, fui a la Escuela Nº 18, recuerdo cada momento en el barrio y el club, que es mi corazón, siempre lo disfruté, siendo jugador y también como director técnico. Por eso, agradezco a los compañeros que tuve en mi carrera de futbolista y de técnico, a los grandes hacedores de jugadores como `Pepe´ Rusiñol, Dionisio García, Héctor Mosca, Lucio Omar Moyano, Horacio Bracconi, Horacio y `Cacho´ Pavón y a todos los que estuvieron como `profes´. El fútbol amateur te da un montón de amigos donde jugaste o dirigiste, esa es la verdadera y mejor cosecha", concluyó.