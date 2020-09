La dirigencia apura la salida de Juanfer Quintero para anotar al defensor Jorge Moreira

Los dirigentes de River Plate apuran el cierre del pase del colombiano Juan Fernando Quintero a China para liberar el cupo de extranjeros y anotar en la lista de buena fe de la Copa Libertadores al paraguayo Jorge Moreira.

“Los tiempos de los chinos son diferentes a los nuestros, creemos que vamos a llegar bien para resolver la venta y liberar el cupo antes del sábado que vence el plazo, de todos modos hay otras alternativas administrativas”, confió una alta fuente del club.

La visa de trabajo, los avales, la letra chica de las cargas tributarias son temas que se están resolviendo para que el colombiano viaje a China y se cierre el pase para liberar el cupo de extranjeros que permita incluir a Moreira, quien regresó del préstamo en Portland.

En caso de no llegar con los tiempos, River puede suspender el contrato de Juanfer y liberar el cupo, aunque descuentan que esa posibilidad no será necesaria ya que mañana estaría resuelto el tema.

El entrenador Marcelo Gallardo debe dar de baja de la lista de buena fe original de 30 jugadores, a Quintero, a Ignacio Scocco, que se fue a Newell’s, a los juveniles Enzo Fernández y Franco Paredes que están a préstamo en Defensa y Justicia, y a Ezequiel Centurión, que aún no tiene el alta médica por la Covid-19.

En tanto, ingresarían a la lista para la fase inicial Jorge Moreira, el arquero de la reserva Franco Petrolli, Benjamín Rolheisser, que está en la etapa final de una recuperación de una lesión, y otros dos chicos de la reserva que no fueron definidos.

Luego, en octavos de final se van a autorizar otros tres cambios más en caso de que haya ventas o compras de jugadores y resta saber si River hace uso de la extensión de 10 nombres a la lista o se mantiene en los 30 originales.

River va a jugar la semana que viene en San Pablo y el viaje que le programó la Conmebol es un vuelo el 16 de septiembre a San Pablo, en un chárter de Aerolíneas Argentinas, a las 16.30 horas.

El plantel se hospedará en el hotel Hilton Morumbi, regresa luego del partido, que se juega el 17 a las 19 horas, y debe viajar con testeos generales que se harán 72 horas antes del encuentro ante el equipo paulista.