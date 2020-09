Gallardo piensa en dos equipos para jugar por la Libertadores

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, prepara dos equipos para jugar los tres partidos de la Copa Libertadores que el conjunto "millonario" disputará el jueves 17 y el miércoles 30 de septiembre, en la reanudación del máximo torneo del fútbol sudamericano.

La falta de competencia, que ya lleva casi medio año los rivales que ya vienen con partidos disputados y entrenamientos desde hace meses, y el poco tiempo disponible entre los encuentros obliga a Gallardo a definir dos formaciones diferentes para que haya recuperación física.

La idea es que para el primer partido ante San Pablo, en Brasil, juegue uno de los equipos y luego frente a Binacional, en Perú, y en la revancha con el equipo paulista, cuando haya poco más de una semana de intervalo, se presenten otros titulares.

Si bien los futbolistas no han realizado trabajos formales con pelota en todo el campo de juego, en la mente del DT está la idea de armar grupos diferentes para tener tiempo de recuperación y para cuidar a los mejores jugadores de posibles lesiones.

Uno de los equipos formaría con Franco Armani; Jorge Moreira, Paulo Díaz, Bruno Zuculini y Fabrizio Angileri; Jorge Carrascal, Santiago Sosa, Leonardo Ponzio y Cristian Ferreira; Julián Álvarez y Federico Girotti o Lucas Beltrán.

El otro equipo podría tener de nuevo a Armani: Rojas, Javier Pinola y Lucas Martínez Quarta; Gonzalo Montiel, Enzo Pérez, Ignacio Fernández y Milton Casco; Nicolás de la Cruz, Rafael Borré y Matías Suárez.

El primero de los equipos podría jugar ante San Pablo el partido más complejo, por rival y por ser el arranque tras medio año de inactividad. Y la segunda formación afrontaría los otros dos encuentros, ya con más tiempo de trabajo.

Para estos partidos, Gallardo no podrá contar con Lucas Pratto, quien llegaría con lo justo al tercer match, ya que sufrió una distensión muscular en el isquiotibial izquierdo que demandará 20 días de recuperación.

En tanto, sin hisopados previstos hasta la próxima semana, se realizarán prácticas de fútbol mañana y el sábado con el grupo completo, antes de viajar el martes próximo a San Pablo.

Plan de viaje

El plan del viaje a Brasil incluye nuevos testeos la semana que viene antes de volar en chárter a San Pablo, adonde River llegará el miércoles 16, para regresar el mismo 17 tras el partido y realizar una burbuja sanitaria, ya que el 20 deben volar a Lima para jugar ante Binacional.

Tras el regreso a Buenos Aires, los jugadores tendrán una semana de descanso y reactivación física para enfrentar nuevamente a San Pablo el 30 de septiembre en el estadio de Independiente, ya que el “Monumental” estará en arreglos hasta fin de año.

Con estos tres partidos programados quedará casi definido el Grupo “D”, a falta de una fecha que recién se va a jugar el 20 de octubre con el encuentro ante la Liga de Quito, en condición de local para River.

Hasta ahora, el grupo tiene dos fechas jugadas con un triunfo y una derrota por cada uno de los equipos y con desventajas para River de llegar sin competencia pues no puede jugar amistosos; y también para Binacional que no podrá jugar en la altura de Juliaca.

Antes del fin de semana River tiene que anotar los cinco cambios permitidos ya que perdió a Ignacio Scocco (pasó a Newell's), Juan Fernando Quintero (al fútbol chino) y los juveniles Franco Paredes y Enzo Fernández, quienes ya están en Defensa y Justicia.

Seguramente se dará el ingreso de Jorge Moreira y están preparando a 15 chicos de la Reserva para completar la lista de 30, ya que River no haría uso de la opción de sumar los jugadores adicionales que permite la Conmebol.

Sin embargo, para que ingrese el paraguayo Moreira antes debe liberarse el cupo de extranjeros con la desvinculación del colombiano "Juanfer" Quintero, quien aún no cerró su contratación con el Shenzhen de China y por tanto sigue vinculado contractualmente a River.

Para este trámite van a esperar a los resultados del segundo hisopado general que le harán mañana al grupo de Reserva, que está aislado en el Monumental tras haber tenido un solo caso positivo entre los 16 convocados del lunes.

El plantel "millonario" practicó ayer en el River Camp con dos grupos de trabajo y con una baja en las cargas de entrenamiento para Ferreira, quien por una leve sobrecarga muscular tuvo menos intensidad en la rutina. Los jugadores volverán a practicar esta tarde.