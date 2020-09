En Boca hubo otros cuatro casos positivos pero no habrá comunicado oficial del club

Otros cuatro casos positivos en coronavirus se registraron en el plantel de Boca Juniors, que se suman a los 18 informados el miércoles pasado, de los cuales ocho son asintomáticos, aunque el club de la Ribera decidió no dar un comunicado oficial.

Una fuente cercana al cuerpo técnico y médico informo que serían 4 juveniles (asintomáticos) los que están contagiados de coronavirus y, hoy, solo se podrán entrenar 10 jugadores en el cordón sanitario montado en una de las canchas del Hotel de la zona de Tristán Suárez, donde están concentrados.

Boca decidió no dar los resultados porque dicen que son intermedios, dado que no pasó el tiempo necesario de los diagnósticos iniciales, que generalmente son diez días.

También se dispuso cambiar de laboratorio, ya que no cayó bien en la secretaría de fútbol que se supieran tan rápido los resultados por parte de la prensa, muchas veces antes de que el club lo comunicara en forma oficial a través de las redes sociales.

El miércoles próximo se harán nuevos testeos PCR y también estudios cardiológicos a los que habían sido diagnosticados positivos.

Se piensa que con estos resultados, los 8 asintomáticos del testeo del lunes pasado, más varios de los 10 con síntomas que ahora ya están bien de salud darían negativo, por lo cual podrán volver a entrenarse el próximo jueves y llegar en condiciones para jugar contra Libertad de Paraguay, el próximo 17 del corriente, por la Copa Libertadores de América.

El plantel de Boca seguirá concentrado hasta el sábado 12 de septiembre en el hotel cercano a la zona de Ezeiza por pedido del ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.

Las prácticas la están dirigiendo Mariano Herrón, uno de los ayudantes del entrenador, y el preparador físico alterno Alejandro Blasco.

El otro ayudante técnico, Leandro Somoza; el entrenador de arqueros Fernando Gayoso y el preparador físico principal Damián Lanatta, también dieron positivo en coronavirus.

Boca Juniors totaliza ya 30 casos de coronavirus positivo, de los cuales 22 son futbolistas del plantel profesional, mientras que tres de los contagiados son integrantes del cuerpo técnico, uno del equipo médico y seis son empleados de diferentes áreas del club.