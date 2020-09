Un juez hincha de San Lorenzo “chicaneó” a Racing, Independiente, River y Huracán

Segura, magistrado del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo número 41, tiene a su cargo un litigio que involucra a Racing, una empresa de comidas y dos personas que se desempeñaban como vendedores en el Cilindro: en ese marco, redactó un fallo insólito con cargadas hacia los citados clubes.

En el inicio del dictamen, el juez se refirió al club demandado como "Ra sin Club Asociación Civil", mientras que más adelante señaló: "Resultaren condenados por hechos análogos a los de esta carpeta clubes reconocidos como Argentinos Juniors, RiBer Plate, Boca Juniors y un club de Parque Patricios, conocido por ser vástago de San Lorenzo de Almagro".

Además, cuando habla acerca del momento en el que se hicieron las concesiones de los puestos de comida realizadas por la gerenciadora Blanquiceleste, el mandatario indicó en el fallo: "Cuando Racing `dejó de existir´ (lo dijo la Contadora Liliana Ripoll, lo desmintió el Pueblo Racinguista)".

En otra parte del escrito la cargada fue para Independiente, al que llama "Indisingente (SIC) –el clásico rival–", mientras que en otros fragmentos introdujo frases como: "En más de una ocasión he renegado de la academia (no de Racing, jajaja, sino del impostado mundo de la dogmática jurídica laboral)".

Según indica en el fallo, Segura condenó a Racing y a la empresa Magary S.A a pagar $71.000 más actualizaciones a cada uno de los demandantes, pero la resolución no está firme, ya que los damnificados apelaron porque reclaman $400.000, algo que también hizo la institución que preside Víctor Blanco, aunque fue desestimada.

El juez Alejandro Aníbal Segura también tiene un cargo en San Lorenzo ya que es miembro titular de la Comisión Fiscalizadora, representando a la agrupación Volver a San Lorenzo, la cual encabeza el abogado César Francis.