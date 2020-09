"No me lo imaginaba a Messi sin la camiseta de Barcelona", dijo Signorini

El expreparador físico del seleccionado argentino Fernando Signorini manifestó ayer que no imaginaba al astro Lionel Messi "sin la camiseta de Barcelona" y criticó a los dirigentes del club catalán por el trato a un símbolo de la institución.

"No me lo imaginaba a Leo sin la camiseta de Barcelona. Creía que se iba a arreglar. Es como esos jugadores que nacen y mueren con la misma camiseta, los tiempos han cambiado, lo entiendo, y tal vez al final del contrato decide irse, pero será en el tramo final de su carrera, donde lo más importante ya lo dio", aseguró el "profe" oriundo de Lincoln.

Yo no sé quiénes fueron los dirigentes en la historia de Barcelona, pero de Messi no se olvidará nadie.

"Si aceptó, me parece fantástico, aunque no me gusta meterme a decir, en esa cosa tan argentina, de tener soluciones para los problemas de los demás y no tenerlas para nosotros. Es una decisión personal y me parece fantástico", agregó Signorini, quien trabajó con Messi en el Mundial Sudáfrica 2010 cuando integró el cuerpo técnico de Diego Maradona.

Signorini criticó al presidente de Barcelona, Josep María Bartomeu, por el trato a Messi, quien durante una entrevista confirmó sus diferencias.

"Los dirigentes saben un montón de cosas, pero de jugadores muy poco. Esto seguirá pasando hasta que el fútbol no sea manejado por jugadores. Se van a equivocar, pero no tanto como ellos. Yo no sé quiénes fueron los dirigentes en la historia de Barcelona, pero de Messi no se olvidará nadie", indicó el expreparador físico de Maradona.

Signorini calificó a Messi como "un competidor nato" y aplaudió su queja por el pedido a una mejora en el proyecto futbolístico de Barcelona.

"Uno se puede acostumbrar de vivir mal a vivir bien y no al revés. Por eso su protesta y me parece fenomenal que levante la voz y exija. Además lo pide para él y el equipo", apuntó.

"Hay que respetar cualquier decisión que tome, no solo Lionel, sino de cualquiera. Desde el llano todos te dicen cómo escalar el Everest", cerró Signorini.

--

--> Messi se queda en el Barcelona