Messi se queda en Barcelona: "Jamás iría a juicio contra el club de mi vida"

Se terminó el culebrón catalán. Lionel Messi anunció oficialmente que se queda en Barcelona por un año más, hasta finalizar su contrato. El diez se lo anunció a su familia luego de meditarlo durante varios días y tener en vilo al mundo con su decisión tras la aplastante derrota ante el Bayern Munich en la Champions League. El ídolo argentino intentará culminar su vínculo con el club de la forma en la que se lo merece.

"Jamás iría a juicio contra el club de mi vida, por eso me voy a quedar en el Barcelona", manifestó el astro argentino. "Le dije al club, sobre todo al presidente (Josep María Bartomeu), que me quería ir. Se lo llevo diciendo todo el año. Creía que era el momento de dar un paso al costado, que el club necesitaba más gente joven, gente nueva y pensaba que se había terminado mi etapa en Barcelona sintiéndolo muchísimo porque siempre dije que quería acabar mi carrera aquí", destacó Messi.

"Fue un año muy complicado, sufrí mucho dentro de los entrenamientos, en los partidos y en el vestuario. Se me hizo muy difícil todo y llegó un momento que me planteé buscar nuevos objetivos, nuevos aires", agregó.

"No vino a causa del resultado de Champions ante el Bayern, la decisión llevaba pensándola mucho tiempo. Se lo dije al presidente y bueno, el presidente siempre dijo que yo al final de temporada podía decidir si me quería ir o si me quería quedar y al final no terminó cumpliendo su palabra", explicó Messi, en una entrevista con el sitio "Goal".