Nicolás Trecco y su pase a Barracas Central: "La oportunidad llegó en un buen momento de mi carrera"

Néstor Nicolás Trecco nació hace 31 años en la ciudad de Florentino Ameghino, localidad cabecera del distrito del mismo nombre que en 1991 se separó del partido de General Pinto, y como futbolista, se inició en Atlético, la entidad "naranja" de su pueblo.

Desde pequeño, además de destacarse por sus condiciones, soñó con llegar al fútbol profesional y tras jugar desde poco antes de cumplir 20 años en la Primera división de El Linqueño, sus ambiciones con el deporte más popular comenzaron a hacerse realidad con el arribo a Huracán de Parque de los Patricios y en este 2020, el destino llevará a "Nico" Trecco a jugar en el mismo barrio, ya que Barracas Central, la entidad que acaba de contratar sus servicios, tiene sus instalaciones en las calles Olavarría y Luna (detrás del estadio "Tomás Adolfo Ducó" del Club Atlético Huracán), en el barrio capitalino de Barracas.

Trecco, quien es hijo de Néstor Trecco y de Nicolasa Sosa y tiene cinco hermanos (Elisa, Lucas, Alejandra, Johanna y Ariel, y una sobrina, Giuliana), está en pareja con la linqueña Laura Artola y tiene una hija, Isabella, quien en diciembre cumplirá cuatro años.

Sobre su llegada al equipo de Barracas Central, el delantero ameghinense dijo a Democracia, al ser entrevistado por Jorge Camarero:

"Se dio rápido, firmé por un año y medio y queremos ser protagonistas de la Primera `B´ Nacional. Tengo muy lindas sensaciones, me llegó esta oportunidad en un buen momento de mi carrera profesional, trataré de no desaprovecharla, tengo experiencia y voy a dar todo por esta camiseta. Ojalá se pueda armar un lindo grupo con los compañeros y todo el cuerpo técnico", que encabeza el entrenador Alejandro Milano.

Consultado seguidamente sobre cómo lo controlan sanitariamente por la vigente pandemia del coronavirus, Trecco destacó: "Nos estuvimos haciendo los hisopados y gracias a Dios a mí me dio negativo. Yo no tenía dudas de que iba a ser así, porque estuve en mi pueblo, Florentino Ameghino, y allí están libres del virus. Realmente, en el Club se está trabajando de la mejor manera, nos cuidan mucho, así que vamos a trabajar muy bien para el reinicio del campeonato".

Ampliando conceptos, el ameghinense expresó: "Vivo en Almagro y tengo como compañeros en Barracas a dos chicos que pasaron conmigo por Huracán, Ezequiel Filipetto e Isaac Suárez. Guardo hermosos recuerdos de mi paso por Atlético Ameghino y por El Linqueño. Siempre son hermosos, fueron dos clubes muy importantes en mi carrera, porque me formaron como jugador y como persona, ya que recién empezaba mi carrera".

Sobre el aislamiento social (cuarentena) que pasó junto a su pareja y a su hijita Isabella, Trecco remarcó: "Somos profesionales, nos debemos cuidar por las nuestras, entrenar como se nos indique y hacer los trabajos correspondientes, porque la parte física es fundamental. Ir a entrenar, aparte de ser una rutina, para el jugador se trata de muchas cosas más. El mate, las charlas con tus compañeros, la música en el vestuario, la competencia, eso es lo más hermoso. Todos estamos a la espera y personalmente, lo que quiero primero es que se termine esta pandemia y que deje de morir gente. Sabemos que sufriremos mucho en lo económico y en lo deportivo, pero primero hay que entender la situación del país. Hoy y siempre lo primordial es la salud y hay que darle bola, a cuidarse en todo momento, porque cada vez hay más infectados. Yo creo que hasta que no baje la famosa curva no vamos a volver a jugar".

Para finalizar, Trecco expresó: "Mil gracias a todos los que se tomaron un ratito para desearme lo mejor en este nuevo desafío. ¡Yo les deseo el doble de corazón! ¡Sean muy felices!", comentó el jugador nacido en Ameghino el 30 de noviembre de 1988, y quien es un apasionado de la música, ha compuesto varias canciones y se ha presentado en distintos locales para demostrar su arte, de allí que lo apodan "El Trovador" y/o "El guitarrista".

Su trayectoria profesional

Tras jugar en su pueblo en el Club Atlético Ameghino, Trecco pasó a jugar al Club Atlético El Linqueño, en las temporadas 2007/2008, para luego ser llevado por el experimentado entrenador Francisco "Fatiga" Russo (lo había dirigido en el CAEL) a Huracán de Parque de los Patricios, donde estuvo en 2009/2010.

En la entidad "quemera", Nicolás formó parte del gran equipo que dirigía Ángel Cappa y que perdió el campeonato en julio de 2009 en la última fecha ante Vélez (fue el coronado), con aquel polémico gol de Maximiliano Moralez, quien le cometió una falta evidente al arquero del "Globito", Gastón Monzón, a ocho minutos del final del cotejo, cuando la gloria parecía que quedaba para Huracán.

Posteriormente, Trecco cruzó la Cordillera de los Andes y se fue a jugar a Unión San Felipe, de Chile (2011), y luego se vinculó a Cobreloa chileno. Posteriormente, pasó a la Universidad Católica (2012) y seguidamente a San Marcos de Arica (2013), siempre en el vecino país.

Ese mismo año tuvo un paso por Sacachispas; de allí se fue a jugar a Liga de Portoviejo (2014) de Ecuador; un año más tarde jugó en el Club Tiro Federal de nuestro país y en 2016 volvió a Chile, para colocarse la casaca del Club Unión San Felipe (2016), siguiendo en 2017 en ese país, en el Rangers de Talca.

Deportivo Roca de Río Negro en la temporada 2017-2018 tuvo en sus filas a Trecco, quien en 2018 vistió la camiseta de Alvarado de Mar del Plata; luego se fue a jugar a Gibraltar (Europa), en Monseñor Calpe, (en 2019) y finalmente llegó a Cipolletti de Río Negro, para jugar el Federal "A", cumpliendo allí buena actuación, que le valió el interés de Barracas Central y su pase al "Guapo" que milita en la Primera Nacional, la misma categoría de Sarmiento de Junín.

Varios refuerzos

Barracas Central, con el arribo del ameghinense Néstor Nicolás Trecco, llegó a las catorce incorporaciones, para reanudar la competencia en el principal torneo de ascenso de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), renovándose el "Patrón" casi por completo para intentar conseguir uno de los cupos del certamen para la próxima edición de la Liga Profesional.

El conjunto de Parque de los Patricios sumó, además de Trecco, a Bruno Cabrera (zaguero central, ex Círculo Deportivo Nicanor Otamendi), Germán Estigarribia (delantero, proveniente de Instituto de Córdoba), Jorge Ferrero (medio-campista, Deportivo Armenio), Enzo Martínez (lateral izquierdo, Independiente), Nicolás Retamar (delantero, Newell’s), Francisco Solé (volante, de Sportivo Italiano); Facundo Onraita (zaguero, Ciudad de Bolívar), Mauro Cachi (medio-campista, Juventud Antoniana de Salta), Juan Martín Capurro (volante proveniente de Sportivo Belgrano de San Francisco), Matías Acuña (defensor, El Porvenir); Alan Brondino (zaguero, Nueva Chicago), Enzo Ybáñez (marcador de punta, Argentinos Juniors) y Juan Manuel Vázquez (media punta, Sportivo Luqueño de Paraguay).

La dirigencia del club continúa negociando por el arribo de un arquero y además renovaron sus vínculos con la entidad los jugadores Lucas Colitto, Iván Tapia, Isaac Suárez, Fernando González, Ezequiel Filipetto y Mariano Monllor, entre otros.

Estaba previsto que hoy iniciaran la pretemporada, pero debido a la intensa lluvia que se registró en Buenos Aires, seguramente van a comenzar a trabajar mañana viernes.